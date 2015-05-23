انتبه.. الاكتئاب والتوتر يرفع هرمون الكورتيزول بالجسم ويصيبك بالسمنة

ممارسة الرياضة واتباع النظم الغذائية الصحية، من أهم الوسائل التى تساعدك على خسارة الوزن الزائد، ولكن انتظر فهناك المزيد، أضف إلى ما سبق السعادة وعدم الاستسلام لنوبات الاكتئاب والتوتر والقلق.

هذا ما ينصح به أخصائى التغذية الدكتور خالد يوسف ويؤكد أن الحالة النفسية للإنسان تلعب دورا رئيسا فى الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، والسبب وراء ذلك يرجع إلى الاضطراب الهرمونى الذى يصيب جسم الإنسان، عندما تنتابه حالات من عدم الاستقرار والتوتر العصبى وخاصة الاكتئاب، وهو ما يؤثر بصورة كبيرة ومباشرة على نسب الهرمونات بالجسم ويعمل على زيادة نسبة هرمون الكورتيزول، والذى يؤدى بدوره الى التأثير سلبا على عملية حرق الدهون بالجسم ويصيبها بالضعف، كما يعمل هذا الهرمون على زيادة الشهية لتناول أنواع معينة من الطعام كالنشويات والسكريات، وهو ما يؤدى بالضرورة الى زيادة الوزن.

كما أن هرمون الأنسولين يرتفع فى حالة تعرض الإنسان للضغط العصبى، ويعد الأنسولين من أهم الهرمونات المؤثرة فى عملية حرق الدهون بالجسم، وفى حالة ارتفاعه عن المعدلات الطبيعية يزداد فى المقابل معدل تخزين الدهون بالجسم.