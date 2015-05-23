للنساء.. تعرفى على الموعد المناسب للكشف عن صحتك الإنجابية

تأخر الحمل من أكثر المشاكل التى تؤرق المرأة، وهو الأمر الذى يدفعها للكشف عن صحتها الإنجابية، وما إذا كان هناك ما يعيق حدوث الحمل لديها.

الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، يؤكد أن البحث عن أسباب تأخر الحمل لدى النساء امرا يتطلب الخضوع لعدد من الفحوصات والتحاليل والأشعة.

والخطوة الأولى فى هذا البحث تتمثل فى الكشف عن سلامة البويضة وبطانة الرحم وعنق الرحم، وهو ما يتم بواسطة السونار المهبلى لقياس حجم البويضة، واستيضاح حالة بطانة الرحم وكذا التأكد من سلامة عنق الرحم وخلوة من القرح والالتهابات.

وعن الموعد المناسب للبدء فى هذا الفحص، يؤكد أبو النجا أن الفترة التى تبدأ من اليوم الثانى عشر الى الخامس عشر من بداية الدورة الشهرية، هى الفترة المثالية لإجراء هذا الفحص، والتى تعرف بفترة التبويض لدى المرأة، ومن المفترض أن تصل فيها البويضة لأكبر حجم ممكن على مدار الشهر.

كما أن بطانة الرحم تكون فى أفضل حالاتها استعدادا لالتقاط البويضة الملقحة، ومن هنا يمكن مقارنه نتائج تلك القياسات بالنسب الطبيعية، للوقوف على حالة كل منهم والتأكد من وجود أى قصور فى حجم البويضة او حالة بطانة الرحم وعنق الرحم، قبل البدء فى المراحل التالية من الفحص.