استوحي أجمل فستان للسهرة من عارضات الأزياء في "كان"

لقد نجحت عارضات الأزياء في هذا العام في مهرجان "كان" السينمائي في نيل لقب الأكثر أناقة بجدارة، حيث تفوّقن على معظم الممثلات والمغنيات العالميات، بفضل اختيارهن أجمل تصاميم دور الأزياء العالمية وأكثرها حداثة وتميّزاً. وقد ساعدهنّ ـ من دون شكّ ـ قوامهنّ الممشوق في التألق أيضاً. ولهذا اخترنا لك أجمل الفساتين التي اخترنها على مدار الأسبوع في "كان" لتستوحي منها ـ بدورك ـ فستاناً لسهراتك المقبلة.

فإن كنت تبحثين عن إطلالة ملكيّة في فستان كبير، فاستوحي من Chanel Iman في فستانها الرائع الذي صمّمه Zuhair Murad، أو من Natasha Poly في فستانها الأسود والأبيض من Versace. وإن كنت تفضّلين النمط البسيط البعيد عن التكلّف فاستوحي من Cara Delevingne في فستانها الأبيض من Saint Laurent، أو من Shanina Shaik في فستان الدانتيل الأسود. ولإطلالة كلّها تألّق وجاذبية، استوحي من Izabel Goulart في فستانها الأبيض من Zuhair Murad، أو من Jourdan Dunn في فستانها الرائع من Vera Wang، أو من Irina Shyak في فستانها الأخضر من Versace. وإذا كنت تفضلين لفت الأنظار بفضل إطلالة شبابية عصرية فاستوحي من Kendall Jenner وفستانها المميّز من Calvin Klein، أو من Adriana Lima في فستانها من Alexandre Vauthier.

مهما اختلف ذوقك، ستجدين ضمن اختيارات عارضات الأزياء الرائعة في "كان" ما يعجبك. لذا شاهدي الصور هنا، واستوحي منها فستاناً لسهراتك الصيفية.

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