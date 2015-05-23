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مصرع أمين شرطة فى القليوبية إثر اصطدام دراجته البخارية بسيارة نقل

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مصرع أمين شرطة فى القليوبية إثر اصطدام دراجته البخارية بسيارة نقل مصرع أمين شرطة فى القليوبية إثر اصطدام دراجته البخارية بسيارة نقل
لقى أمين شرطة مصرعه إثر اصطدام دراجته البخارية بسيارة نقل بطريق بنها– المنصورة، أمام قرية جمجرة، التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى بنها الجامعى، يفيد بوصول رمضان عبد الله رمضان هيكل، 36 سنة، أمين شرطة، بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار جثة هامدة، إثر إصابته فى حادث تصادم أثناء عودته لمحل إقامته بقرية تصفا.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب مرور سيارة نقل رقم (د ق ب 6953) أمام أمين الشرطة بسرعة فائقة، ولم يتمكن من مفاداتها عن طريق دراجته البخارية، واصطدم بها من الخلف مما أدى إلى إصابته بنزيف فى المخ وتوفى فى الحال، وتحرر المحضر رقم 13240 جُنَح مركز بنها وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365