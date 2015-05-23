بالصور.. ضبط شاب و3 طالبات إخوان بمنشورات فى محطة مترو المطرية

تمكنت الخدمة المعينة بمحطة المطرية لمترو الأنفاق، من ضبط كل من "محمود محمد رمضان" 21 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، مقيم حدائق القبة، وبحوزته هاتف محمول به فيديوهات خاصة بمسيرات لجماعة الإخوان الإرهابية والألتراس وبعض الصور للرئيس المعزول محمد مرسى، و"سماء جمال سعيد" 19 سنة، طالبة بجامعة مصر كلية العلاج الطبيعى، مقيمة حدائق القبة، وبحوزتها هاتف محمول به فيديوهات تتضمن مسيرات لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعض المنشورات تتضمن انتقادات لمؤسسات الدولة والشخصيات العامة وزجاجة بلاستيك بداخلها محلول سائل لإسعاف أثار الغازات المسيلة للدموع.

كما ضبطت القوة كلا من "هاجر حسين محمد" 17 سنة، طالبة، ومقيمة المرج، وبحوزتها هاتف محمول به فيديوهات خاصة بمسيرات لجماعة الإخوان الإرهابية، وبمناقشتها قررت أنها تتبنى أفكارا مناهضة للنظام، وأنها كانت على معرفة بشخص "عبدالرحمن سيد" من المحكوم عليهم بقضية عرب شركس، و"بسمة صادق محمد" 18 سنة، طالبة، ومقيمة الخانكة، وبحوزتها منشورات مدون بها (احذر أن معصيتك سبب فى تأخر النصر)، وهاتف محمول به فيديوهات لجماعة الإخوان الإرهابية وأجندة مدون بها بعض العبارات (هنزل مفيش عندى وقت هفكر – وههتف يسقط حكم العسكر)، أثناء دخولهم محطة المطرية لمترو الأنفاق .

وأكد مصدر مسئول بشرطة النقل والمواصلات، أن القبض على المتهمين جاء عقب نجاح القوات خارج محطة المترو فى تفريق بعض المسيرات، حيث حاول المتهمون الهروب عبر المترو، .. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم وإخطار قطاع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر رقم 13/99 أحوال قسم شرطة ثان مترو الأنفاق لسنة 2015.



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الطالب بعد ضبطه



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إحدى المتهمات



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طالبة إخوانية بعد ضبطها بالمنشورات



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متهمة بعد ضبطها فى المترو