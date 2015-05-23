وفاة والد باسم يوسف في حادث سيارة

توفي منذ قليل والد الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف في حادث سيارة،وقد دعا باسم كافة وسائل الإعلام عبر رسالة وجهها لهم عبر تويتر التحلي بالذوق حيث كتب قائلا:" أرجو من وسائل الإعلام عدم مضايقة أخي أو أفراد عائلتي أثناء الدفن و الجنازة كما حدث في وفاة والدتي.رجاء التحلي بالكياسة والذوق في هذا الظرف".

هذا ولن يستطيع باسم يوسف حضور مراسم الجنازة لتواجده خارج مصر.

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