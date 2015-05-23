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وفاة والد باسم يوسف في حادث سيارة

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وفاة والد باسم يوسف في حادث سيارة وفاة والد باسم يوسف في حادث سيارة

السبت 23-05-2015 16:17

توفي منذ قليل والد الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف في حادث سيارة،وقد دعا باسم كافة وسائل الإعلام عبر رسالة وجهها لهم عبر تويتر التحلي بالذوق حيث كتب قائلا:" أرجو من وسائل الإعلام عدم مضايقة أخي أو أفراد عائلتي أثناء الدفن و الجنازة كما حدث في وفاة والدتي.رجاء التحلي بالكياسة والذوق في هذا الظرف".

هذا ولن يستطيع باسم يوسف حضور مراسم الجنازة لتواجده خارج .

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