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كيف يتواصل فريق "the 5" مع بعضهما البعض؟

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كيف يتواصل فريق "the 5" مع بعضهما البعض؟ كيف يتواصل فريق "the 5" مع بعضهما البعض؟

السبت 23-05-2015 16:59

ردّ فريق "the 5" على سؤال الزميل علي حلاّل خلال حلقة "live stream" بعد حلقة الأسبوع الفائت المباشرة حول قائد الفريق، فقال أحدهم ممازحاً: "هذا سؤال يدعو إلى الفتنة"، فيما قال أحمد حسم أنّ القائد هو فريق "the 5".

ورداً على سؤال حول صعوبة تواصلهم بشكل جيّد بسبب اللغة، قال عادل إنه "في البداية كان هناك مشكلة، لاسيما خلال تواصلي وكاظم. كان لدينا مشكلة مع سعيد كرموز، ولغاية الآن نفهمه إلى حدّ ما. وسألته في إحدى المرات: "هل أخذت الـ"earphone" الخاص بي، فأجابني باللهجة المغربية "ما تديتوش". فتدخّل عادل كونه يتكلم اللهجة المصرية وحلّ اللغز في ما بيننا".

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