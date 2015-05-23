تايلور سويفت تتصدّر لائحة أجمل النساء وأكثرهن فتنة في مجال الغناء

تصدّرت النجمة العالمية Taylor Swift لائحة أجمل النساء وأكثرهنّ فتنة في مجال الغناء والتمثيل والموضة، حسب الاستفتاء الذي أجرته مجلة Maxim الأمريكية.

وأعلن موقع المجلة أنّ Swift البالغة من العمر 25 عاماً هي تجسيد لقصّة نجاح تسلّحت فيها بمجهودها وموهبتها التي أهلّتها للحصول على جائزة "بيلبورد" لامرأة العام للمرة الثانية.

وأضاف الموقع أنّ Taylor ظهرت على غلاف المجلة بشكل هو غاية في البراءة والإثارة، إذ ظهرت بشعر مبلّلٍ قليلاً ونظرات ساحرة وبمكياج طبيعي جداً، ما أظهر جمال وجهها المثير من دون فظاظة، بحيث تفوّقت على عارضات أزياء وممثلات كثيرات.

من جانبها، قالت Taylor: "حقاً إنه لشيء رائع ولا يُصدّق، فهذه السنة هي عامي المفضّل حتى الآن".

يُذكر أنّ النجمة العالمية Taylor Swift حصدت حصة الأسد في حفل توزيع جوائز Billboard في لاس فيغاس. وفازت النجمة بـ8 جوائز أساسية، وهي على الشكل الآتي: "أفضل فنانة" و"صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 200 فنان أو فنانة" و "صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم" و"أكثر فيديو كليب أغنية طلباً" و "أفضل فنانة أنثى"، إضافة إلى "أفضل فنانة للأغاني الرقمية" و"صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 100 فنان أو فنانة" و"جائزة الإنجاز الخاصّ التي تقدّم بناءً على تصويت الجمهور".

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