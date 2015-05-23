زوج سيلين ديون "البطل" ينجح في محاربة السرطان

أعربت النجمة العالمية Celine Dion عن فخرها بزوجها René Angélil الذي يُبلي حسناً في معركته ضد مرض السرطان، واصفة إيّاه بأنه "البطل".

Dion البالغة من العمر 46 عاماً، والتي لم تتمالك دموعها أثناء حديثها عن زوجها، في لقاء صحافيّ سابق، قالت: "كان مذهلاً في علاجاته، وهو بطل ويعمل بجدّ للتغلب على مرضه، كما يُشجّع عودتي لإحياء العروض في لاس فيغاس لأنه يريدني أن أبقى قوية".

ويبدو أنّ صحّة Rene بدأت تصبح أفضل منها في الفترة الماضي، بعد أن قالت منذ حوالي الشهر: "زوجي لا يستطيع تناول الطعام بمفرده.. حالته الصحيذة ساءت لدرجة أنني أطعمه من خلال الأنابيب".

وكانت المغنية Celine Dion قد أعلنت في وقت سابق إيقاف أعمالها وحفلاتها من أجل التفرغ لزوجها قائلة: "أريد أن أضع كلّ قوّتي وطاقتي في الاعتناء بزوجي كي يتعافى. ولكي أفعل ذلك يجب أن أخصّص كلّ وقتي له ولأبنائنا".

أما الآن، فقد عادت Dion، وستحيي عروضاً فنية في لاس فيغاس ابتداء من أواخر آب المقبل، وستعود للإقامة في فندق Caesars Palace الذي تعاقدت مع إدارته على أن تحيي سهرات غنائية هناك أيضاً.