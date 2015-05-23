مسئول عراقى يطالب بفتح جسر "بزيبز" أمام الفارين من الأنبار إلى بغداد

طالب نائب رئيس الوزراء العراقى صالح المطلك السبت سلطات بلاده بفتح جسر بزيبز "فورا" امام النازحين الفارين من محافظة الانبار غرب البلاد بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على الرمادى .

وقال المطلك على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى على شاطئ البحر الميت فى الاردن "اطالب بفتح جسر بزيبز (غرب بغداد) فورا".

وأضاف للصحفيين انه "فى حال عدم فتحه ساحمل القيادات الامنية والاجهزة الأمنية مسؤولية ما يمكن ان يحدث لأى مواطن منع من دخول عاصمته بغداد".

وقال المطلك "لا اتصور ان هناك اى سياسى عراقى يمكن ان يقبل ان يموت عراقيون جوعا وعطشا وهو يمنعهم من دخول عاصمتهم".

وبحسب المسئول العراقى فان آلاف النازحين فروا من محافظة الانبار (غرب العراق) ذات الغالبية السنية بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على الرمادى عالقون على جسر بزيبز.

وقال المطلك ان "منع المواطنين من دخول عاصمتهم جريمة لا يجوز ان تمر والقانون سيحاسب مرتكبها، الدستور لا يخول اى قوة بمنع اى مواطن من دخول اى محافظة".

واستعادت القوات العراقية التى شنت هجوما بمساندة فصائل الحشد الشعبى السيطرة على منطقة تقع شرق مدينة الرمادى فى هجوم مضاد هو الاول منذ سقوط مدينة الرمادى فى يد تنظيم الدولة الاسلامية الاسبوع الماضى .