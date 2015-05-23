المقاومة الشعبية بأبين تشكل أول لواء عسكرى لمواجهة ميليشيات الحوثى وصالح

ذكرت مصادر لفضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل منذ قليل، إعلان المقاومة الشعبية فى محافظة أبين عن تشكيل أول لواء عسكرى لتطهير مدن المحافظة من الحوثيين وقوات المخلوع على عبدالله صالح.

ويشهد الشريط الحدودى السعودى اليمنى اشتباكات متقطعة بين القوات السعودية والمليشيات الحوثية من حين لآخر، فيما تعمل المدفعية على قصف منصات إطلاق القذائف وعربات تقل مجاميع حوثية تحاول الاقتراب من الحدود.

وأفاد مراسلنا بمقتل مدنييْن اثنين وإصابة نحو 30 آخرين فى قصف للحوثيين وقوات صالح لعدد من الأحياء السكنية فى مدينة تعز.

وفى شبوة، قتل 23 من مليشيا الحوثى والقوات الموالية لهم فى معارك ضد مقاتلى قبائل شبوة.

كما سقط عدد من القتلى والجرحى فى استهداف الحوثيين لأحياء سكنية فى مدينة الضالع. وتركز القصف الذى شنه الحوثيون على أحياء فى وسط وأطراف المدينة.

وقد شن التحالف العربى، غارات جديدة على منزل الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، فى سنحان بمحافظة صنعاء.

كما شنت طائرات التحالف غارات كثيفة على مواقع الحوثيين وقوات صالح، استهدفت معسكرات للجنود ومستودعات للأسلحة والذخيرة فى صنعاء.