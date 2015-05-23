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مئات الفلسطينيين يقودون مظاهرة شعبية بالضفة لتوسيع مقاطعة منتجات الإحتلال

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مئات الفلسطينيين يقودون مظاهرة شعبية بالضفة لتوسيع مقاطعة منتجات الإحتلال مئات الفلسطينيين يقودون مظاهرة شعبية بالضفة لتوسيع مقاطعة منتجات الإحتلال
شارك مئات الفلسطينيين، يتقدمهم أعضاء حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، فى مظاهرة جماهيرية حاشدة، اليوم فى رام الله بالضفة الغربية، تدعو لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية وتعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة من حملة "بادر" للمقاطعة.

وحمل المشاركون فى المسيرة الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو لمقاطعة بضائع الاحتلال وتطالب التجار والمواطنين والجهات المسؤولة بالانضمام والانخراط فى حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وجابت المظاهرة شوارع رام الله، وردد المشاركون هتافات تنادى بالمقاطعة والوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية، وتدعو لتصعيد المقاومة الشعبية فى الضفة الغربية، وانضم للمسيرة مئات المواطنين الذين هتفوا للأقصى والقدس، وغزة، وفلسطين.

وألقى الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، خلال المظاهرة كلمة أعلن فيها عن انطلاق حملة "بادر" الرابعة لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، ودعا فيه جماهير شعبنا للانضمام للحملة مشيرا إلى الأنشطة والفعاليات التى تنوى الحملة تنفيذها فى إطار رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية المقاطعة ودورها فى مقاومة الاحتلال.

وأضاف البرغوثى أنه لا يجوز أن تبقى فى بيوتنا أو على أرفف المحلات أى منتجات وبضائع إسرائيلية تستخدم أرباحها لإنتاج الرصاص والقذائف التى يقتل بها أطفالنا.

وأكد الدكتور مصطفى البرغوثى أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة وأنها ستدفع ثمن جرائمها ضد شعبنا فى قطاع غزة غاليا، وأننا سنسعى بكل طاقتنا لمقاطعة وفرض عقوبات على إسرائيل كما حصل مع نظام التمييز والفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا.

وأعلنت حملة بادر لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية عن انطلاق موجتها الرابعة بقيادة ومشاركة الآلاف من الشباب والمتطوعين وطلبة الجامعات.

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مصر 365