بالفيديو.. وجبة "كباب" تجمع علاء عبدالفتاح وقيادات الإخوان بـ"إهانة القضاء"

طالب المحامى سليم العوا محامى المتهمين فى قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، بأن يدخل الطعام إلى المتهمين الذين هم محرومون من تناول الطعام النظيف، قائلا “معانا الأكل بره فى السيارة ونريد إدخاله للمساكين دول قبل مايروحوا السجن ، فرد القاضى “أنتم عايزين يعنى تأكلوهم أكلة حلوة؟”.

وجمعت وجبة الطعام المكونة من الكباب والكفتة بين الناشط علاء عبد الفتاح و وقيادات الإخوان داخل القفص. وكان من بينهم القيادى محمد البلتاجى، وأحمد أبو بركة، ومحمود الخضيرى، وسعد الكتاتنى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار احمد عبد الوهاب شحاتة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم وبسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة