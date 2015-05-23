"دافوس البحر الميت" يختتم أعماله.. ومديره:أراكم العام المقبل فى شرم الشيخ

انتهت فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى البحر الميت بالأردن، اليوم السبت، حيث قال المدير التنفيذى ومؤسس المنتدى الاقتصادى العالمى كلاوس شواب: "أتطلع للقائكم جميعاً العام المقبل فى شرم الشيخ".

وقال مدير الشرق الأوسط فى المنتدى ميروسلاف دوك فى كلمته الختامية التقينا على مدار ٣ أيام، لمناقشة عدد من القضايا فى منطقة تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية على مدار السنوات الأربع الماضية، وفى خضم هذه التحولات تكافح شعوب المنطقة من أجل إيجاد حلول للتحديات التى تواجهها، وتلبية احتياجاتهم الأساسية خاصة مطالب الشباب والنساء والأطفال فى حياة كريمة.

وأشار إلى أن اجتماعهم كان تحت شعار "إيجاد إطار لتحقيق الرخاء والازدهار عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وتابع: "ذلك لأننا نعتقد أن الشراكة بين مختلف الجهات فى المجتمع مهمة، لو أردنا وضع إستراتيجية فعالة لمواجهة التحديات التى تتعرض لها المنطقة، وخاصة التهديدات المتعلقة بالتطرف والعنف، وهذه الرسالة التى أكدها المؤسس والمدير التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمى كلاوس شواب".

وتابع: "مناقشة هذه القضايا كان عنصرا أساسيا ضمن فعاليات هذه الدورة من المنتدى، وهذا لم يكن فقط عبر البرنامج الخاص بمكافحة العنف والتطرف، بل أيضا من خلال مناقشة أسباب العنف والتطرف ومظاهره، وعلى سبيل المثال الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعرب، ودور مواقع التواصل الاجتماعى، ومأساة ملايين اللاجئين".

واستطرد قائلاً: "أنا سعيد برؤية هذا الالتزام من جانب المشاركين وقادة الدول والمنظمات والحكومات والإعلام على مكافحة التطرف والإرهاب فى العالم، وهناك مؤشرات تدعو للتفاؤل من خلال كم المبادرات التى ظهرت خلال الجلسات ومن بينها المجلس الإقليمى الاقتصادى الذى يضم كبار رجال الأعمال فى المنطقة العربية، والتى تعهدت بخلق ١٠٠ ألف فرصة عمل خلال عام ٢٠١٧، واتفاق ٩ من شركائنا على مبادرة لتنمية المهارات لتلبية احتياجات السوق، واتفاق رجال الأعمال من إسرائيل وفلسطين على الالتزام بمبادرة للمجتمع المدنى لتشكيل جبهة موحدة ضد الصراع فى الشرق الأوسط، والتزام القادة تجاه سوريا وليبيا واليمن لتحقيق الأمن للمواطنين".