"السياحة": حل أزمة توقف تأشيرات عمرتى شعبان ورمضان خلال 48 ساعة

توقع باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، حدوث انفراجة فى أزمة حرمان 85 ألف مواطن مصرى من أداء مناسك العمرة، خلال 48 ساعة المقبلة، على خلفية توقف إصدار تأشيرات موسم عمرتى شعبان ورمضان، بسبب إيقاف السلطات السعودية لـ7 وكلاء سعوديين يتعاملون مع نحو 200 شركة سياحة مصرية.

وأكد رئيس لجنة السياحة الدينية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارتى السياحة والخارجية خاطبت السلطات السعودية لإيجاد حل لهذه الأزمة، وتوفير التأشيرات اللازمة للشركات السياحية لتحقيق رغبات المواطنين المصريين فى أداء مناسك العمرة.

وقال إنه حالة موافقة وزارة الحج السعودى على استبدال عدد 7 وكلاء السعوديين بآخرين لتعامل مع السوق المصرى لحل أزمة توقف التأشيرات، يجب تشكيل لجنة من الجانبين المصرى والسعودى لتكون الجهة المسئولة عن حفظ حقوق الشركات المصرية وإلزام الوكيل السعودى الجديد بالتعاقدات السابقة مع الوكلاء الموقفين عن العمل.

أزمة إيقاف 7 شركات سعودية تهدد بحرمان المصريين من أداء عمرة شعبان ورمضان