اختتام أعمال اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية اليوم واستكماله غدا

اختتم رؤساء أركان جيوش الدول العربية الأعضاء فى الجامعة العربية، أعمال اليوم الأول لاجتماعهم الثانى الذى بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة الفريق محمود حجازى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، حيث استكملوا مناقشة الإجراءات التنفيذية لقرار قمة شرم الشيخ بشأن إنشاء القوة العربية المشتركة.

ومن المقرر أن يواصل رؤساء الأركان نقاشاتهم غد الأحد، على أن تختتم الجلسات بإصدار بيان صحفى يتضمن خلاصة النقاشات فى ضوء ملاحظات ومرئيات الدول بشأن المشروع الأولى للبروتوكول الاختيارى بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة.

وكان رؤساء الأركان قد تدارسوا اليوم مذكرة شارحة حول كيفية تنفيذ قرار القمة العربية لإنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومى العربى فى ضوء السقف الزمنى الذى أعلنه الفريق محمود حجازى اليوم خلال الجلسة الافتتاحية، ويتضمن الانتهاء من تشكيل القوة المشتركة قبل 29 يوليو المقبل بعد استكمال المشاورات التى تقوم بها رئاسة القمة العربية .