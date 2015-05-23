"المحطات النووية": أمريكا تعطل معاهدة حظر السلاح النووى لصالح إسرائيل

قال الدكتور إبراهيم العسيرى المفتش السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمتحدث باسم هيئة المحطات النووية المصرية، إن اتهامات أمريكا لمصر بإفساد مراجعة معاهدة حظر انتشار السلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسط غير لائق، مؤكدا أن أمريكا تعطل المشروع مراعاة لإسرائيل لأنها غير مصدقة على الاتفاقية.

وأضاف العسيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تقدمت بهذا المشروع منذ عام 1991 لإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة أسلحة الدمار الشامل، وتتمثل فى الأسلحة الكيماوية والنووية والبيولوجية، لافتا إلى أنه كل مرة يتم فيها مراجعة الاتفاقية تماطل أمريكا.

وأشار "العسيرى" إلى أنه فى عام 2010 تم الاتفاق على عمل آلية عمل معينة بين دول الشرق الأوسط للعمل فى هذا الشأن، وتم بالفعل الاتفاق على الآلية فى عام 2011، لكن أمريكا رفضتها ورفضت عقد الاجتماع دون إبداء أى أسباب.

وأوضح "العسيرى" أنه حينما تم عقد مؤتمر عقد المراجعة هذا العام وأعاد وزير الخارجية عرض المشروع عطلته الولايات المتحدة الأمريكية مراعاة لإسرائيل، لأنها لم تصدق على الاتفاقية، متسائلا: ما صفتها كى تحضر الاجتماعات كمراقب.

وأكد "العسيرى" أن مصر تريد أن يسير هذا المشروع كى يأمن الشرق الأوسط بالكامل، وحصلت على تأييد جميع الدول العربية ودول عدم الانحياز، لافتا إلى أن هناك اتفاقيات مشابهة مثل اتفاقية دول أفريقيا، وجنوب شرق آسيا ومنطقة وسط آسيا.

وتابع "هناك دول خمسة نووية كبرى، وهى أمريكا والصين وروسيا وفرنسا وإنجلترا، بينها اتفاقية لتخفيض السلاح فيما بينها، وعلى الرغم من ذلك لا يخفضون الأسلحة النووية لأنه لا يوجد هناك جدول زمنى يلزمهم.

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