«محلب» يفتتح مشروع «التحكم الإلكتروني» لإشارت المرور و10جراجات انتظار بوسط البلد

أفتتح رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، يرافقه محافظ القاهرة، الكتور جلال مصطفى سعيد، ووزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، ووزير الاتصالات، والمهندس خالد نجم، ووزير الداخلية، واللواء مجدي عبد الغفار، ومعاونوه، مشروع تطوير منظومة إشارات المرور بمحافظة القاهرة.

يقوم المشروع بتغطية 250 موقع بالتقاطعات الرئيسية الهامة بالمحافظة وإدارتها الكترونيًا من خلال غرفتي تحكم إحداهما بإدارة مرور القاهرة والأخرى بمبنى المحافظة مزودتين ببرامج للتحكم فى الإشارات الضوئية وكاميرات ضبط المخالفات وشاشات عرض باستخدام أحدث التكنولوجيا مع إمكانية تعديل أزمنة الإشارات وفقًا للمتطلبات الحالية والمفاجئة للتقاطعات بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليون جنيه.

واستعرض ” محلب” مع مرافيقه، غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وإعطاء إشارة البدء فى المشروع لإدارة الحركة المرورية بوسط المدينة.

واستعرض محافظ القاهرة، المشروع مؤكدًا بأن هذه المرحلة الأولى من المشروع التي تم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، وسوف يتم إنجاز باقى المراحل تباعًا بأهم التقاطعات بمدينة نصر ومصر الجديدة و النزهة، والمعادى والبساتين ودار السلام، وشبرا والساحل وروض الفرج، وأن هذا المشروع الهام يأتى فى إطار سياسة المحافظة لتحقيق سهولة حركة المرور وتقليل المعاناة عن المواطنين وتوفير الوقود وتقليل معدلات التلوث الناتج عن عوادم السيارات والحد من حوادث المرور وتسهيل تطبيق القانون بحزم من خلال الإشارات المرورية لتنظيم حركة مرور المركبات وضبط المخالفين لقوانين المرور، بإصدار تفاصيل مصورة للمخالفة أوتوماتيكياً، كما يمكن حصر الأحجام المرورية للمركبات وسهولة التدخل السريع وحل الإختناقات ودعم الأمن العام من خلال الكاميرات الأمنية التى تقوم بمتابعة وتسجيل الحالة الأمنية بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف المحافظ ان المشروع شمل عدد من العناصر التى كان يتم العمل بها وتجهيزها متزامنة فى وقت واحد كإعداد البرامج التفاعلية للكاميرات والإشارات للتحكم الأوتوماتيكى بزمن الإشارات، كذلك برامج الحصر المرورى بتحويل صور المركبات بكل تقاطع إلى بيانات رقمية ومعالجتها مع برامج لمنظومة المخالفات لسرعة استدعاء بيانات المركبة المخالفة وإصدار نموذج المخالفة، وغرفتي المراقبة والتحكم بمبنى المحافظة والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ منظومة شبكة الربط اللاسلكى واخيراً الأعمال المدنية وتركيب مهمات الإشارات المرورية والمراقبة والتحكم بكافة التقاطعات.

وأكد المحافظ ان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية القائم بالعمل ملتزم بأعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة إلى جانب التدريب التقنى والفنى للعاملين فى هذا المجال من مهندسين وضباط وفنيين لضمان استمرار المشروع.

كما تم افتتح مشروع اللوحات الإرشادية الالكترونية ذات الرسائل المتغيرة لأماكن انتظار السيارات بوسط المدينة، وهو مشروع رائد لتشغيل 14 لوحة إرشادية إلكترونية متغيرة الرسائل لإعطاء معلومات عن توافر أماكن انتظار فى عدد 10 مواقف وجراجات رئيسية لانتظار السيارات بمنطقة وسط المدينة بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة القاهرة وجهاز شئون البيئة لتنفيذ المشروع بتكلفة7,5 مليون جنية حيث تعاقد جهاز شئون البيئة مع تحالف شركات ايطالية مصرية لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى مليون جنية اخرى تحملتها المحافظة لتجهيز غرفة التحكم وإنشاء الإشارات الثابتة حيث قامت الشركات بتزويد نقاط الدخول والخروج لعدد 10 جراجات ومواقف وهم جراج (عمر مكرم – البستان – الفلكى – العتبة – الأوبرا – هيلتون رمسيس – عبد المنعم رياض – الترجمان – محطة رمسيس ) بكواشف ومجسات تقوم بنقل بيانات الأماكن المتاحة والتي تم وضعها فى 14 موقع رئيسي محيطة بوسط المدينة وبثها بشكل واضح لسائقي المركبات.

وترتبط اللوحات الإرشادية الالكترونية والجراجات بمركز التحكم فى تشغيل اللوحات الإرشادية الالكترونية بغرفة عمليات جهاز هندسة وتخطيط المرور بمبنى إدارة جراج الأوبرا.