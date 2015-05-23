أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التهابات القرنية المتكررة من أمراض العيون الأكثر انتشارا فى الريف

Google+ Print
التهابات القرنية المتكررة من أمراض العيون الأكثر انتشارا فى الريف التهابات القرنية المتكررة من أمراض العيون الأكثر انتشارا فى الريف
قد توجد بعض العادات الخاطئة التى ينتج عنها الإصابة بالتهابات القرنية المتكررة، يوضحها الدكتور شريف حسن أحمد استشارى طب وجراحة العيون، بقوله إن التهابات القرنية المتكررة، من أكثر أمراض العيون انتشارا فى الريف المصرى، ويرجع ذلك إلى عدم وجود الوعى والرعاية الصحية والعدوى وانتشار الميكروبات.

ولفت الاستشارى إلى أن التهابات القرنية تُعَد من الأسباب المؤدية للإصابة بالعمى، موضّحًا أن للتغلب على التهابات القرنية يكون من خلال اتّباع بعض طرق الوقاية السليمة، مع سرعة تلقى العلاج، والاهتمام بالنظافة الشخصية للأطفال، من خلال غسل الأيدى والوجه باستمرار.

وأكد أنه من الضرورى الاهتمام بعلاج أى التهابات تصيب العين سواء بالجزء الداخلى أو الخارجى فى العين، لأنه تنتج عنها سحابات وأضرار دائمة فى العين.

وأشار الدكتور شريف حسن أحمد إلى أن الفيمتو ليزر، من أفضل وسائل علاج التهابات العين، ويُعَد أكثر العلاجات أمانا وسلامة على صحة العين دون أى مضاعفات أو تدخل جراحى فى العين وتستغرق القليل من الوقت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365