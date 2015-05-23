التهابات القرنية المتكررة من أمراض العيون الأكثر انتشارا فى الريف

قد توجد بعض العادات الخاطئة التى ينتج عنها الإصابة بالتهابات القرنية المتكررة، يوضحها الدكتور شريف حسن أحمد استشارى طب وجراحة العيون، بقوله إن التهابات القرنية المتكررة، من أكثر أمراض العيون انتشارا فى الريف المصرى، ويرجع ذلك إلى عدم وجود الوعى والرعاية الصحية والعدوى وانتشار الميكروبات.

ولفت الاستشارى إلى أن التهابات القرنية تُعَد من الأسباب المؤدية للإصابة بالعمى، موضّحًا أن للتغلب على التهابات القرنية يكون من خلال اتّباع بعض طرق الوقاية السليمة، مع سرعة تلقى العلاج، والاهتمام بالنظافة الشخصية للأطفال، من خلال غسل الأيدى والوجه باستمرار.

وأكد أنه من الضرورى الاهتمام بعلاج أى التهابات تصيب العين سواء بالجزء الداخلى أو الخارجى فى العين، لأنه تنتج عنها سحابات وأضرار دائمة فى العين.

وأشار الدكتور شريف حسن أحمد إلى أن الفيمتو ليزر، من أفضل وسائل علاج التهابات العين، ويُعَد أكثر العلاجات أمانا وسلامة على صحة العين دون أى مضاعفات أو تدخل جراحى فى العين وتستغرق القليل من الوقت.