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عودة عاشور وهاني لقائمة الأهلي أمام الحدود واستمرار غياب وليد

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عودة عاشور وهاني لقائمة الأهلي أمام الحدود واستمرار غياب وليد عودة عاشور وهاني لقائمة الأهلي أمام الحدود واستمرار غياب وليد

عاد الثنائي حسام عاشور ومحمد هاني لدخول قائمة الأهلي والتي تواجه حرس الحدود يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

عاشور كان غاب عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب الإجهاد في العضلة الخلفية ليعود لقائمة الفريق، فيما خلت القائمة من سعد سمير بسبب الإيقاف للإنذار الثالث.

واستمر أيضا غياب وليد سليمان صانع ألعاب الفريق على الرغم من مشاركته في التدريب الجماعي للفريق.

فيما شهدت القائمة عودة محمد هاني الظهير الأيمن الشاب بعد شفاؤه من إصابة المزق بالعضلة الخلفية.

وجاءت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل - مسعد عوض

الدفاع: محمد هاني - باسم علي - محمد نجيب - شريف حازم - شريف عبد الفضيل - محمد حمدي

الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - محمد رزق - هندريك - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - كريم بامبو

الهجوم: محمد ناجي جدو - بيتر إيبيموبوي - عماد متعب - صلاح الدين سعيد

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