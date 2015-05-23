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الأهلي لـ في الجول: لا نفاوض هاريسون أفول.. وإيفونا في الصورة

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الأهلي لـ في الجول: لا نفاوض هاريسون أفول.. وإيفونا في الصورة الأهلي لـ في الجول: لا نفاوض هاريسون أفول.. وإيفونا في الصورة

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع الغاني هاريسون أفول مدافع الترجي التونسي مؤكدا عدم حاجة الفريق له حاليا.

وانتشرت تقارير تونسية يوم الجمعة أن مسؤولي الأهلي قد دخلوا في مفاوضات مع أفول لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال جمعة لـFilGoal.com "هاريسون أفول خارج الصورة تماما، هو يلعب في الناحية اليمنى ونحن لدينا باسم علي ومحمد هاني في نفس المركز".

وأضاف "الذي ربما على رادار الأهلي هو إيفونا مهاجم الوداد لكننا لم نفاوض أحدا ومن المبكر الآن الحديث عن الصفقات".

يذكر أن الجابوني ماليك إيفونا قد قاد الوداد المغربي هذا الموسم للتتويج بلقب الدوري المحلي.

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