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ميدو يختار – أفضل موهبة في تاريخ مصر.. وأعظم محترف عربي في أوروبا

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ميدو يختار – أفضل موهبة في تاريخ مصر.. وأعظم محترف عربي في أوروبا ميدو يختار – أفضل موهبة في تاريخ مصر.. وأعظم محترف عربي في أوروبا

أحمد حسام "ميدو" يختار أفضل لاعب في إفريقيا، أعظم محترف عربي في أوروبا، واسطورة الكرة المصرية.

يقول ميدو عن أعظم محترف عربي في أوروبا عبر برنامج "مع شوبير": "ممم، نور الدين النيبت نجم المغرب وديبورتيفو لاكرونيا".

نور الدين النيبت لعب مع الوداد البيضاوي ومنه خرج لنانت الفرنسي حيث تألق وانتقل إلى سبورتنج لشبونة في البرتغال.

بعد ذلك جاءت النقلة الأهم في حياة المغربي الدولي، الانتقال إلى ديبورتيفو لاكرونيا سنة 1996 وفاز بلقب الليجا على حساب برشلونة وريال مدريد.

وانتقل نور الدين نيبت بعد ذلك إلى توتنام هوتسبر حيث اعتزل.

أفضل إفريقي

أما عن أفضل مهاجم في إفريقيا، اختار ميدو "ديدييه دروجبا بلا شك أيضا"، مفضلا إياه عن صامويل إيتو.

ولعب ميدو بجوار دروجبا في مرسيليا الفرنسي.

المعلم

وفيما يخص الموهبة الأعظم في تاريخ ، طٌرح أمام ميدو ثلاثة أسماء هم محمود الخطيب وحازم إمام ومحمد أبو تريكة.

فأجاب ميدو "أرى أن أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية رأيته هو حسن شحاتة".

لكن عن الأفضل بين الثلاثي، أجاب ميدو "الخطيب سجل أهدافا لا يحرزها أي لاعب. لكني لم أشاهده كثيرا".

وأكمل "لهذا اختياري سيكون حازم إمام. شاهدته ولعبت بجواره كثيرا وهو لاعب غير عادي".

وأتم "أبو تريكة لاعب مميز. سجل أهدافا حاسمة وصاحب شخصية كبيرة، لكن حازم.... مختلف".

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