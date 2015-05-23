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جهاز ميدو - الشيشيني يتحدث لـ في الجول عن الكرة الجميلة التي يجب أن تعود للزمالك

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جهاز ميدو - الشيشيني يتحدث لـ في الجول عن الكرة الجميلة التي يجب أن تعود للزمالك جهاز ميدو - الشيشيني يتحدث لـ في الجول عن الكرة الجميلة التي يجب أن تعود للزمالك

بات سامي الشيشيني عضوا منتظرا في الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" بعد رحيل جوزفالدو فيريرا في نهاية الموسم. فما الجديد الذي سيضيفه الرجل على كرة متصدر الدوري؟

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أن ميدو سيقود الفريق فنيا في الموسم المقبل، حال إصرار فيريرا على الرحيل بنهاية عقده واعتزال التدريب.

وكشف مرتضى عن أن ميدو سيعاونه الشيشيني وطارق مصطفى، مع استمرار إسماعيل يوسف في منصب مدير الكرة.

وسأل FilGoa.com الشيشيني عن الجديد الذي سيقدمه مع العمل في الجهاز الفني الجديد للزمالك الذي يسير بخطوات ثابتة في صدارة الدوري المصري.

ورد الشيشيني: "يجب أن أوضح في البداية، أنا لست مع الحديث عن تغييرات في الجهاز الفني في الوقت الحالي. فلا بد أن يكمل فيريرا مهمته مع الزمالك حتى النهاية، وعلى الجماهير أن تلتف حول الفريق حاليا".

وعن عمله المنتظر، أضاف "أهم شيء هو عودة الكرة الجميلة التي اشتهر بها الزمالك. ويجب أن نستغل أيضا الكرات الثابتة بشكل أكبر من الحالي".

واستدرك متما "مع أني أرى أن الانتصارات والفاعلية أهم في الوقت الحالي من الأداء، إلا أنني سأعمل على عودة الكرة الجميلة مع استمرار الفاعلية في حال توليت المنصب الموسم المقبل".

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