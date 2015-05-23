تثبيت الدفعة السابعة من العمالة المؤقتة بجامعة أسيوط

كما أكد محمود شاكر آمين عام الجامعة أن القرار يأتي في إطار التزام الجامعة بتثبيت العمالة المؤقتة بها في إطار منظومة دقيقة وحيادية وطبقًا للقواعد واللوائح الجامعية المنظمة لهذا الشأن.

من جانبه أشار الأستاذ محمد عبد السلام مدير عام التنظيم والإدارة، أنه بتثبيت الدفعة السابعة يصل العدد الإجمالي من العمالة المؤقتة التي تم تثبيتها إلى أكثر من 13 ألف موظف في مختلف قطاعات الجامعة، وذلك منذ ثورة 25 يناير 2011، وبذلك يكون قد تم تثبيت كافة العمالة الموسمية بالجامعة ممن أكملوا مدة ثلاث سنوات على الأقل في الوظيفة المؤقتة، مضيفًا أنه قد تم كذلك مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت مجموعة ملحقة بالدفعة السابعة وتبلغ 200 موظفًا ممن قد أكملوا مدة ثلاث سنوات، كما يجري استكمال الإجراءات القانونية لتثبيت 22 موظفًا يعملون على ميزانية الصناديق الخاصة بعد أن تم الحصول على موافقة وزارة المالية بذلك.