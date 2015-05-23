أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تثبيت الدفعة السابعة من العمالة المؤقتة بجامعة أسيوط

Google+ Print
تثبيت الدفعة السابعة من العمالة المؤقتة بجامعة أسيوط تثبيت الدفعة السابعة من العمالة المؤقتة بجامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط

كما أكد محمود شاكر آمين عام الجامعة أن القرار يأتي في إطار التزام الجامعة  بتثبيت العمالة المؤقتة بها في إطار منظومة دقيقة وحيادية وطبقًا للقواعد واللوائح الجامعية المنظمة لهذا الشأن.

من جانبه أشار الأستاذ محمد عبد السلام مدير عام التنظيم والإدارة، أنه بتثبيت الدفعة السابعة يصل العدد الإجمالي من العمالة المؤقتة التي تم تثبيتها إلى أكثر من 13 ألف موظف في مختلف قطاعات الجامعة، وذلك منذ ثورة 25 يناير 2011، وبذلك يكون قد تم تثبيت كافة العمالة الموسمية بالجامعة ممن أكملوا مدة ثلاث سنوات على الأقل في الوظيفة المؤقتة، مضيفًا أنه قد تم كذلك مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت مجموعة ملحقة بالدفعة السابعة وتبلغ 200 موظفًا ممن قد أكملوا مدة ثلاث سنوات، كما يجري استكمال الإجراءات القانونية لتثبيت 22 موظفًا يعملون على ميزانية الصناديق الخاصة بعد أن تم الحصول على موافقة وزارة المالية بذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا