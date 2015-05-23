«الحركة الوطنية» يدين اختطاف 3 من أهالي سيناء

أدان حزب الحركة الوطنية المصرية، حادث اختطاف 3 من أهالي رفح على يد مجهولين، صباح اليوم، فى ظروف غامضة، مؤكدًا أن الحادث لن يخرج عن الإرهابيين المتواجدين بسيناء.

ولفت أمين عام الحزب، الدكتور صفوت النحاس، أن هذا الحادث هو استمرار فى النهج الإرهابى، الذى بدأته خلايا انصار بيت المقدس منذ يوم الجمعة الماضى، بعد استهداف احدى المدارس بالشيخ زويد، مما يؤكد أنهم بدأوا استهداف المدنيين بعد أن أحكم الجيش قبضته عليهم واستخدم اساليب جديدة فى تأمين المرتكزات الأمنية. مطالبًا بالتصدي لهؤلاء الإرهابين وحماية المدنين العزل وبذل أهالي سيناء جهدًا في مواجهة الإرهابين.