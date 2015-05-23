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استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول من لجان الدبلومات‎ بسوهاج

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استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول من لجان الدبلومات‎ بسوهاج استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول من لجان الدبلومات‎ بسوهاج

عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

​استبعد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، رئيس أحد لجان المدارس الفنية بإدارة البلينا التعليمية، وهى لجنة مدرسة ” سعد محمد أحمد”.

كما قرر استبعاد المراقب الأول لذات اللجنة بسبب العثور على عدة أجهزة محمول مع الطلاب، وقيام رئيس اللجنة بعمل لجنة خاصة لأحد الطلاب دون سند قانوني.

وكان 41 ألفًا و407 طالب وطالبة أدوا اليوم امتحانات الدبلومات الفنية فى 11 إدارة تعليمية موزعين على 106 لجنة، وذلك في مادتي اللغة العربية والدين وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج من خلال برتوكول تعاون بين مديرية الأمن والتربية والتعليم لتأمين جميع أعمال الامتحانات.

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