محلب يوجه بتطبيق إشارات المرور الإلكترونية لضبط سيارات النقل المخالفة

افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، يرافقه وزراء التنمية المحلية، والداخلية والاتصالات، ومحافظ القاهرة، مشروع تطوير منظومة إشارات المرور بمحافظة القاهرة والذى يقوم بتغطية 250 موقعا بالتقاطعات الرئيسية الهامة بالمحافظة وإدارتها إلكترونيًا من خلال غرفتى تحكم إحداهما بإدارة مرور القاهرة والأخرى بمبنى المحافظة، مزودتين ببرامج للتحكم فى الإشارات الضوئية وكاميرات ضبط المخالفات، وشاشات عرض باستخدام أحدث التكنولوجيا مع إمكانية تعديل أزمنة الإشارات وفقًا للمتطلبات الحالية والمفاجئة للتقاطعات بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليون جنيه.

وزار المهندس إبراهيم محلب والوزراء المرافقون غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرفة إدارة الأزمات، وتم إعطاء إشارة البدء فى المشروع لإدارة الحركة المرورية بوسط المدينة، كما تم إجراء تجربة عملية لرصد الكاميرات لكل الحركة فى ميدان التحرير، وحتى المارة فى الشوارع، والاشتباه فى أحد الشباب الذى يحمل كيسا بلاستيكيا أسود، وتم توجيه أحد الضباط له على الفور، وتأكد من سلامة ما بداخل الكيس، وتعامل مع الشاب برقى واحترام، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء، وقال: هذه المنظومة ستجعل الكثيرين يمتنعون عن كسر الإشارات، أو محاولات التحرش بالشارع، وغيرها من الأفعال غير القانونية.

ووجه رئيس الوزراء بتطبيق هذه المنظومة فى ضبط سيارات النقل التى تسير فى المدن فى الأوقات غير المسموح بها، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تؤكد أن الشوارع المطبقة بها أصبحت تحت السيطرة، بما يصب فى مصلحة إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصرى.

وشرح محافظ القاهرة تفاصيل المشروع، مؤكدًا أن هذه المرحلة هى الأولى من المشروع، والتى تم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، وسوف تتم باقى المراحل تباعًا بأهم التقاطعات بمدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، والمعادى والبساتين ودار السلام، وشبرا والساحل وروض الفرج، وأن هذا المشروع الهام يأتى فى إطار سياسة المحافظة لتحقيق سهولة حركة المرور وتقليل المعاناة عن المواطنين، وتوفير الوقود وتقليل معدلات التلوث الناتج عن عادم السيارات، والحد من حوادث المرور، وتسهيل تطبيق القانون بحزم من خلال الإشارات المرورية لتنظيم حركة مرور المركبات، وضبط المخالفين لقوانين المرور، بإصدار تفاصيل مصورة للمخالفة أوتوماتيكيًا، كما يمكن حصر الأحجام المرورية للمركبات وسهولة التدخل السريع وحل الاختناقات ودعم الأمن العام من خلال الكاميرات الأمنية والتى تقوم بمتابعة وتسجيل الحالة الأمنية بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة.

>وأضاف المحافظ أن المشروع شمل عددا من العناصر التى كان يتم العمل بها وتجهيزها متزامنة فى وقت واحد، كإعداد البرامج التفاعلية للكاميرات والإشارات للتحكم الأوتوماتيكى بزمن الإشارات، كذلك برامج الحصر المرورى بتحويل صور المركبات بكل تقاطع إلى بيانات رقمية ومعالجتها مع برامج لمنظومة المخالفات لسرعة استدعاء بيانات المركبة المخالفة، وإصدار نموذج المخالفة وغرفتى المراقبة والتحكم بمبنى المحافظة والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ منظومة شبكة الربط اللاسلكى وأخيرًا الأعمال المدنية وتركيب مهمات الإشارات المرورية والمراقبة والتحكم بكافة التقاطعات.

وأكد المحافظ أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية القائم بالعمل ملتزم بأعمال الصيانة، وتوفير قطع الغيار اللازمة إلى جانب التدريب التقنى والفنى للعاملين فى هذا المجال، من مهندسين وضباط وفنيين لضمان استمرار المشروع.

كما تم افتتاح مشروع اللوحات الإرشادية الإلكترونية ذات الرسائل المتغيرة لأماكن انتظار السيارات بوسط المدينة، وهو مشروع رائد لتشغيل 14 لوحة إرشادية إلكترونية متغيرة الرسائل لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار فى عدد 10 مواقف وجراجات رئيسية لانتظار السيارات بمنطقة وسط المدينة بمحافظة القاهرة، مما يساهم فى تعريف قائدى السيارات على أماكن الانتظار الشاغرة فى كل جراج فيتجهون مباشرة إلى أقربها دون الحاجة للبحث لفترات طويلة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة القاهرة وجهاز شئون البيئة لتنفيذ المشروع بتكلفة 7,5 مليون جنيه، حيث تعاقد جهاز شئون البيئة مع تحالف شركات إيطالية مصرية لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى مليون جنيه أخرى تحملتها المحافظة لتجهيز غرفة التحكم وإنشاء الإشارات الثابتة، حيث قامت الشركات بتزويد نقاط الدخول والخروج لعدد 10 جراجات ومواقف، وهى جراجات "عمر مكرم – البستان – الفلكى – العتبة – الأوبرا – هيلتون رمسيس – عبد المنعم رياض – الترجمان – محطة رمسيس" بكواشف ومجسات تقوم بنقل بيانات الأماكن المتاحة والتى تم وضعها فى 14 موقعا رئيسيا محيطة بوسط المدينة وبثها بشكل واضح لسائقى المركبات.

وترتبط اللوحات الإرشادية الإلكترونية والجراجات بمركز التحكم فى تشغيل اللوحات الإرشادية الإلكترونية بغرفة عمليات جهاز هندسة وتخطيط المرور بمبنى إدارة جراج الأوبرا .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالقاهرة وتخفيف السيولة المرورية بوسط المدينة.

وقد قامت المحافظة بتوفير غرفة التحكم بجراج الأوبرا مع إلزام الشركة المنفذة بأعداد البرامج التدريبية للعاملين بالمشروع لتشغيل وصيانة النظام مع نقل الخبرات والمهارات اللازمة لهم. وتقوم كل لوحة إرشادية بخدمة عدد من المواقف والجراجات القريبة منها وسعة أماكن الانتظار بها على مدار 24 ساعة فى اليوم مع إمكانية إرسال أى رسائل تعريفية أخرى من غرفة التحكم المركزية.

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