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مصرع صاحب مزرعة فى البحيرة تناول أدوية لعلاج الدواجن بالخطأ

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مصرع صاحب مزرعة فى البحيرة تناول أدوية لعلاج الدواجن بالخطأ مصرع صاحب مزرعة فى البحيرة تناول أدوية لعلاج الدواجن بالخطأ
لقى شاب فى العقد الثالث من العمر، مصرعه اليوم السبت، بقرية عبد ربه، التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، إثر تناوله مادة تُسْتَخْدَم فى علاج الدواجن.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث، يفيد بمصرع "م. أ. ح" 22 سنة، صاحب مزرعة دواجن، وبالفحص تبين أن المتوفى تناول مادة مُخَصَّصَة لعلاج دواجن مزرعته عن طريق الخطأ، وتم نقله لمستشفى أبو المطامير العام، وتوفى فور وصوله، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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