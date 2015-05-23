الأمم المتحدة تدين تفجير مسجد بمحافظة القطيف فى السعودية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ومجلس الأمن بشدة التفجير الإرهابى الذى وقع أمس الجمعة فى مسجد شيعى فى بلدة القديح فى محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة ثمانين آخرين.

ولفت البيان - الصادر عن مكتب المتحدث باسم بان كى مون وبثه مركز أنباء الأمم المتحدة - الى أن "التفجير تسبب فى سقوط العديد من الضحايا وإصابة آخرين كانوا متجمعين لأداء صلاة الجمعة" ، وأضاف أن "الأمين العام يؤكد أن مثل هذه الهجمات على أماكن العبادة بغيضة ، وتهدف إلى تأجيج الصراع الطائفى ، معربا عن أمله فى أن يتم تقديم الجناة على جناح السرعة إلى العدالة ".

وقدم الأمين العام خالص تعازيه لأسر الضحايا ، معربا عن تعاطفه مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وفى بيان منفصل ، أدان مجلس الأمن أيضا الهجوم الانتحارى ، الذى تبناه تنظيم داعش ، مؤكدا ضرورة هزيمته ، وقال فى بيان رئاسى إن أعضاء المجلس الـ15 "يدينون بأشد العبارات التفجير الانتحارى ، ويعبرون عن تعاطفهم العميق ، ويقدمون تعازيهم إلى عائلات ضحايا هذا العمل الإجرامى وإلى الحكومة السعودية".

وأضاف البيان أن "أفكار التعصب والعنف والكراهية التى تعتنقها داعش ، يجب أن يقضى عليها" ، ودعا المجلس كل الدول إلى التعاون مع السلطات السعودية من أجل اعتقال ومحاكمة الأشخاص المتورطين فى هذه الأعمال الإرهابية".

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