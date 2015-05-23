الأمم المتحدة تدين تفجير مسجد بمحافظة القطيف فى السعودية

ولفت البيان - الصادر عن مكتب المتحدث باسم بان كى مون وبثه مركز أنباء الأمم المتحدة - الى أن "التفجير تسبب فى سقوط العديد من الضحايا وإصابة آخرين كانوا متجمعين لأداء صلاة الجمعة" ، وأضاف أن "الأمين العام يؤكد أن مثل هذه الهجمات على أماكن العبادة بغيضة ، وتهدف إلى تأجيج الصراع الطائفى ، معربا عن أمله فى أن يتم تقديم الجناة على جناح السرعة إلى العدالة ".
وقدم الأمين العام خالص تعازيه لأسر الضحايا ، معربا عن تعاطفه مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وفى بيان منفصل ، أدان مجلس الأمن أيضا الهجوم الانتحارى ، الذى تبناه تنظيم داعش ، مؤكدا ضرورة هزيمته ، وقال فى بيان رئاسى إن أعضاء المجلس الـ15 "يدينون بأشد العبارات التفجير الانتحارى ، ويعبرون عن تعاطفهم العميق ، ويقدمون تعازيهم إلى عائلات ضحايا هذا العمل الإجرامى وإلى الحكومة السعودية".
وأضاف البيان أن "أفكار التعصب والعنف والكراهية التى تعتنقها داعش ، يجب أن يقضى عليها" ، ودعا المجلس كل الدول إلى التعاون مع السلطات السعودية من أجل اعتقال ومحاكمة الأشخاص المتورطين فى هذه الأعمال الإرهابية".
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