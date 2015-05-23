أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تدين تفجير مسجد بمحافظة القطيف فى السعودية

Google+ Print
الأمم المتحدة تدين تفجير مسجد بمحافظة القطيف فى السعودية الأمم المتحدة تدين تفجير مسجد بمحافظة القطيف فى السعودية
أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ومجلس الأمن بشدة التفجير الإرهابى الذى وقع أمس الجمعة فى مسجد شيعى فى بلدة القديح فى محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية ، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة ثمانين آخرين.

ولفت البيان - الصادر عن مكتب المتحدث باسم بان كى مون وبثه مركز أنباء الأمم المتحدة - الى أن "التفجير تسبب فى سقوط العديد من الضحايا وإصابة آخرين كانوا متجمعين لأداء صلاة الجمعة" ، وأضاف أن "الأمين العام يؤكد أن مثل هذه الهجمات على أماكن العبادة بغيضة ، وتهدف إلى تأجيج الصراع الطائفى ، معربا عن أمله فى أن يتم تقديم الجناة على جناح السرعة إلى العدالة ".

وقدم الأمين العام خالص تعازيه لأسر الضحايا ، معربا عن تعاطفه مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وفى بيان منفصل ، أدان مجلس الأمن أيضا الهجوم الانتحارى ، الذى تبناه تنظيم داعش ، مؤكدا ضرورة هزيمته ، وقال فى بيان رئاسى إن أعضاء المجلس الـ15 "يدينون بأشد العبارات التفجير الانتحارى ، ويعبرون عن تعاطفهم العميق ، ويقدمون تعازيهم إلى عائلات ضحايا هذا العمل الإجرامى وإلى السعودية".

وأضاف البيان أن "أفكار التعصب والعنف والكراهية التى تعتنقها داعش ، يجب أن يقضى عليها" ، ودعا المجلس كل الدول إلى التعاون مع السلطات السعودية من أجل اعتقال ومحاكمة الأشخاص المتورطين فى هذه الأعمال الإرهابية".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى