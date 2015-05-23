وكيل وزارة التعليم ببنى سويف: لم نتلق شكاوى بامتحانات التعليم الفنى اليوم

أكد نبوى محمد على، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، أن غرفة العمليات بالمديرية، لم تتلقَ أية شكاوى خاصة بصعوبة أسئلة اللغة العربية أو تجاوزات، أثناء اليوم الأول لامتحانات الدبلومات الفنية، بإدارات المحافظة السبع، لافتًا إلى عدم تحرير محاضر غش فردى، أو جماعى فى أى من اللجان.

وأضاف على فى تصريحاتٍ له: "نجحنا فى سد عجز عدد المراقبين، عن طريق الندب الداخلى بين الإدارات المختلفة دون التقيد بتبعية الملاحظين لأى من الإدارات التعليمية، وسط تأمين الشرطة، ولم يحدث ما يعكر الصفو خلال اليوم الأول".