انطلاق مشروع الأسبوع البيئى بالوادى الجديد بمشاركة المحافظ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ورئاسة مركز الخارجة مشروع الأسبوع البيئى، والذى يقام على مستوى محافظات مصر بإشراف وزارة الشباب والرياضة لمدة ستة أيام ابتداء من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع الجارى، والذى يشارك فيه 60 شابا وفتاة من أبناء المحافظة يتم منحهم حافزا ماديا وشهادة تقدير فى ختام البرنامج، الذى يستهدف نظافة الشوارع والأحياء وتجميل المدينة ورفع الأتربة ودهان الأرصفة.



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محافظ الوادى الجديد يشارك طلائع المحافظة فى مشروع الأسبوع البيئى

وشارك اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، شباب المحافظة وطلائع الشباب والرياضة المشاركين فى المشروع، حيث قام بتفقد المواقع التى يقومون بتنفيذ حملة النظافة العامة فيها والتقط معهم الصور التذكارية، مؤكدا حرصه الدائم على مشاركة الشباب فى مثل هذه الأنشطة التى تزرع لدى الشباب حب الوطن والانتماء والولاء وتساعد فى استغلال طاقاتهم وتبعدهم عن العنف.



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عشماوى يحث شباب المحافظة على المشاركة فى مشروع الأسبوع البيئى



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جانب من أعمال النظافة التى يقوم بها طلائع الشباب



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انطلاق مشروع الأسبوع البيئى فى الوادى الجديد



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محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال النظافة والدهانات التى يقوم بها الشباب



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معدات رئاسة مركز الخارجة تساعد الشباب فى الأسبوع البيئى



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حملة نظافة عامة يستهدفها أسبوع الشباب البيئى بالوادى الجديد