أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق مشروع الأسبوع البيئى بالوادى الجديد بمشاركة المحافظ

Google+ Print
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ورئاسة مركز الخارجة مشروع الأسبوع البيئى، والذى يقام على مستوى محافظات بإشراف وزارة الشباب والرياضة لمدة ستة أيام ابتداء من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع الجارى، والذى يشارك فيه 60 شابا وفتاة من أبناء المحافظة يتم منحهم حافزا ماديا وشهادة تقدير فى ختام البرنامج، الذى يستهدف نظافة الشوارع والأحياء وتجميل المدينة ورفع الأتربة ودهان الأرصفة.

محافظ الوادى الجديد يشارك طلائع المحافظة فى مشروع الأسبوع البيئى -اليوم السابع -5 -2015
>

محافظ الوادى الجديد يشارك طلائع المحافظة فى مشروع الأسبوع البيئى

وشارك اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، شباب المحافظة وطلائع الشباب والرياضة المشاركين فى المشروع، حيث قام بتفقد المواقع التى يقومون بتنفيذ حملة النظافة العامة فيها والتقط معهم الصور التذكارية، مؤكدا حرصه الدائم على مشاركة الشباب فى مثل هذه الأنشطة التى تزرع لدى الشباب حب الوطن والانتماء والولاء وتساعد فى استغلال طاقاتهم وتبعدهم عن العنف.

عشماوى يحث شباب المحافظة على المشاركة فى مشروع الأسبوع البيئى -اليوم السابع -5 -2015
>

عشماوى يحث شباب المحافظة على المشاركة فى مشروع الأسبوع البيئى

جانب من أعمال النظافة التى يقوم بها طلائع الشباب -اليوم السابع -5 -2015
>

جانب من أعمال النظافة التى يقوم بها طلائع الشباب

انطلاق مشروع الأسبوع البيئى فى الوادى الجديد -اليوم السابع -5 -2015
>

انطلاق مشروع الأسبوع البيئى فى الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال النظافة والدهانات التى يقوم بها الشباب -اليوم السابع -5 -2015
>

محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال النظافة والدهانات التى يقوم بها الشباب

معدات رئاسة مركز الخارجة تساعد الشباب فى الأسبوع البيئى -اليوم السابع -5 -2015
>

معدات رئاسة مركز الخارجة تساعد الشباب فى الأسبوع البيئى

حملة نظافة عامة يستهدفها أسبوع الشباب البيئى بالوادى الجديد -اليوم السابع -5 -2015
>

حملة نظافة عامة يستهدفها أسبوع الشباب البيئى بالوادى الجديد


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري