بالصور.. المنوفية تودع شهيد الجيش بالعريش فى جنازة مهيبة

فى مشهد جنائزى مهيب شيع الآلاف من أهالى العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم، جنازة الشهيد مصطفى عبد العال زين الدين "22 سنة" مجند بالقوات المسلحة، والذى استشهد بعدما اختطفه مسلحون داخل سيارة إسعاف وقتلوه.

وتم تشييع الجثمان فى جنازة مهيبة خرجت من مسجد العباسى بمدينة شبين الكوم وسط حضور عدد من قيادات المحافظة على رأسهم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والعقيد حجازى الشرقاوى المستشار العسكرى للمحافظة، ومصطفى بيومى السكرتير المساعد، واللواء هشام أبو شادى رئيس مجلس مدينة منوف، والنقيب محمد عبد المعبود معاون مباحث قسم شبين الكوم.

وشهدت الجنازة ترديد هتافات معادية لجماعة الإخوان الإرهابية "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله والإخوان أعداء الله"، الإرهاب هو الإخوان، وسادت حالة من الحزن على أهالى القرية أثناء وداع الشهيد لمثواه الأخير، مؤكدين أن الشهيد كان من أفضل الشباب سمعة وأحسنهم خلقا، وأن الشهيد له 5 أخوات، اثنان ذكور وثلاثة من البنات، من جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على أن أيادى الإرهاب الآثمة لن تنال من عزيمة المصريين، وسنقف يدا واحدة فى مواجهة الجماعات الإرهابية،وأشار إلى أن ما يحدث من عمليات إرهابية وراءه جماعة الإخوان الإرهابية لن يقف مسيرة الإنتاج، وسوف يمر الوطن الغالى من تلك المؤامرات التى تستهدف هدم الوطن الغالى مصر.

وكانت مجموعة مسلحين أوقفوا سيارة إسعاف جنوب العريش وبها جنديان مصابان وأطلقوا النار على المسعف فأصابوه، وتم الاستيلاء على السيارة وأحد الجنديين، وتم العثور على جثمان الجندى المخطوف على بعد نحو 30 كيلومترا على الطريق قرب الشيخ زويد.

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