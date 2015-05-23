مدون يكشف بالتحليل حقيقة صور جنود الأمن المركزى "الخليعة" مع سائحة إنجليزية

رصد المدون على شبكة الأنترنت ، إسلام البحراوى ، بالتحليل ، والتدقيق ، والأدلة حقيقة صور جنود الأمن المركزى "الخليعة" مع السائحة الإنجليزية والتى أثارت ردود أفعال كبيرة ، عقب نشر السائحة للصور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "الفيسبوك".



>سرد المدون إسلام البحراوى ، تحليله ، بمقدمة قال فيها نصا :"للأسف ما كنتش عاوز اقول حاجه قبل اى قرار رسمى "عشان مابقاش قلت رأى فى مسأله ليها اللى يردوا عليها"

>وبدأ المدون سرده قائلا:

>1- أولا الست اللى اتصورت سيدة انجليزية .. وأنا لا اثق فى اى شخص انجليزى لان دول معقل الماسونية فى العالم ( اى مجنون نظرية مؤامرة )

2- جوز الست دى بيقول انه عايش فى القاهرة .. وحاطط صور كتير لرحلات طول السنة من وإلى شرم الشيخ .. ايه يضمن لى انه ما يكونش مراسل لقناة او صحيفة من اياهم اللى بتقول على ثورتنا انقلاب و دبر الموضوع؟

3- ما يؤكد لى نظرتى عن جوزها .. انه فى احد بوستاته كاتب ان الصور عملت قلق فى مصر وقمت المصريين .. ناس بتقول على مراتى اسطوره وناس بتقول عليها سمعتها سيئه ومش محترمه لدرجة ان الامر وصل للبرلمان المصرى ! .. واحنا مفيش عندنا برلمان .. اذن .. فى كدب بيتقال

4- انا شوفت اكونت الست وجوزها واولادها .. الاكونتات قديمه فعلا

>عندهم فريندز .. وليهم صور فى شرم الشيخ من 2010 !

>فالاكونتات مش مضروبه عاملها واحد اخوانى .. الاكونتات حقيقيه بس مش مكتوب هما بيشتغلوا ايه ودى علامة الاستفهام

5- الحاجه المهمه ان على اكونت الزوج والزوجه فى فريندز مصريين .. عادى

>وفى صور مع عائلات مصريه ومحجبات .. برضو عادى وانت فى شرم بتتصور وتصاحب ناس

6- بس اللى مش عادى ان بنسبة 99% من اللى عاملين شير لصور الامن المركزى هم اخوان .. حاطين علامة رابعه وكاتبين تعليق مع الشير ( انجس اجناد الارض ) ... و د امر مريب والمريب اكتر ان دى صور امن مركزى ومع ذلك مصممين فى كل تعليقاتهم يقولوا شوفوا خير اجناد الارض؟ عشان يديك الايحاء العقلى انهم جيش مش شرطة ..لان الاخوان بكرهوا الجيش اكتر

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7- احد تعليقات اقارب السيده على الفيس بوك

>بيقول لجوزها .. بكره يسجنوها مع مرسى !!!!!!!!!!!

>دا كومتن يخليك تعرف الميول او التفكير

8- فى حاجه مريبه فى الموضوع .. ايوه الواحد لو فى شرم الشيخ بيقدر يتصور مع اى واحده لو مع جوزها .. انما مش صور خليعه كده .. وتروح اكونت جوزها تلاقيه منزل بوست بيقول انه فرحان ان صور مراته اللى بيتقال عليها خليعه جابت 15 الف لايك !!!

9- فى حاجه مريبه فى الموضوع .. ايوه الواحد لو فى شرم الشيخ بيقدر يتصور مع اى واحده لو مع جوزها .. انما مش صور خليعه كده .. وتروح اكونت جوزها تلاقيه منزل بوست بيقول انه فرحان ان صور مراته اللى بيتقال عليها خليعه جابت 15 الف لايك !!!

10- اليوم السابع .. اليوم السابع نشرت الخبر باللغه الانجليزيه وقالت ان السيده نشرت الصور احتجاجا على قرار غلق المواقع الاباحيه فى مصر .. وهو ما لم يحدث .. الست نشرت الصور وقالت انها مع عناصر من الامن .. لم تذكر اى شىء بخصوص المواقع الاباحيه

11- لو بصينا فى الصور .. هنلاقى ستارة محطوطة مكان البوكس بتاع الشرطه

>هنا عندك مشكلتين

>ممكن تقول ان دا مكان لحماية ديسكو او ملهى ليلى او مكان مهم فى شرم الشيخ و دى تبقى غلطه كبيره

>او ... الصور متفبركه وهاقولكم ليه .. وهنا السؤال.. ازاى فى مكان فى شرم الشيخ .. فيه ناس ممكن تجيب عربية بوكس .. وتلبس ميرى .. وتشيل سلاح .. وتجيب اجنبيه تتصور معاهم !؟ .. هاتقولى يمكن كلهم سوا..هاقولك برافو و دا تفكيرى الشخصى .. ان البت جزء من اللعبه

>12- بص لباقى الصور

>فى عيل تحس انه اصلا شاذ فى نفسه .. عامل استشوار فى شعره

>ومولع سيجاره ووافق .. وهنا السؤال هو فى مجند مصرى .. بيكون مستشور ؟؟

>ومولع سيجاره؟؟ دا الظابط بتاعه ابن حلال اوى انه سايبه كده

13- ملحوظه تانيه .. لو بصيت على جزم العساكر فى الصور

>دى مش بيادة امن مركزى .. دى جزم خروج كلاسيك متلمعه تلميعه حلوه اوى

>اللى اعرفه ان مجند الامن المركزى بيلمع الجزمه اه الصبح بس على بليل بتبقى طين .. !

>وبيلبس بياده !

14- ملحوظه تالته .. بص لبناطيل العساكر فى الصور

>دا مش بنطلون مجند امن مركزى .. دى بناطيل جينز !!!

>بص كويس

15- فى صوره للمجند اللى بيشاور بإيده للكاميرا

>مفيش مجند امن مركزى بيلبس دبله فضه وساعه دهب !

16- الصور تعمدت اظهار البوكس بتاع الشرطه ... ولكن تعمدت اخفاء ارقام سيارة الشرطه ! .. عشان محدش يعرف انها مسروقه او مش حقيقيه

17- بالنظر لصور الست دى قبل كده فى شرم

>تقدر تعرف انها عادى ممكن تعمل اى حاجه

>لان لها صور فى ديسكوهات وهى متعريه !

>حط احتمال كبير ان كل شىء ممكن يحصل بالفلوس

18- عسكرى الامن المركزى الى غير القميص

>مره بادج بالدهبى عالشمال.. ومرة بادج بالازرق عاليمين

19- من التعليقات الغريبه على صفحتها برضو فى الفيس

>واحد مصرى .. صور الكفر بتاع الفيس بوك بتاعه حاطط صور للى ماتوا فى 25 يناير

>وبيقولها ... مبروك هاتبقى مشهوره لان كل الصفحات اللى ضد وزارة الداخليه هاتنشر الصور !

* فى النهايه .. انا بس عشان اللغط اللى حصل والمزايده على الوطنيه وكل واحد بيدخل يقول انت منزل الصور يبقى انت بتضر البلد والكلام دا ... انا كنت محتفظ برأيى لنفسى وتحليلى الخاص لنفسى لحين صدور حاجه رسمى من الداخليه .. لان فلنفرض ان كلامى نزلته دلوقتى وناس اقتنعت .. وطلع بيان من الداخليه بيقول الصور صح وعاقبنا المخطىء .. وقتها تعظيم سلام للداخليه بس هابقى انا نشرت كلام مغاير .. لكن انا نزلت البوست عشان اريح الناس اللى ببتلكم وبتقولى نزل رأيك وقول رأيك

>والاول والاخر ممكن اكون غلط لكن انا قلت كام ملحوظه انا لاحظتهم بنفسى فى انتظار اى رد رسمى !

** مره تانيه بأكد ان الدخول على رابط المدونه مهم لان شرح الصور بيوضح الموضوع اكتر بكتير

>وهايفيد فى التوضيح

>وياريت زى ما نشرنا الصور .. ننشر التوضيحات دى

>شكرا

لينك المدونه

http://eslamelbahrawy.blogspot.com/2015/05/Sam-Mcgurl-with-fake-egyptian-soldiers-egypt.html