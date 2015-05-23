الأدوية الحديثة لعلاج فيروس سى خط الدفاع الأول ضد الإصابة بالتليف الكبدى

أكد الدكتور محمد القصاص، أستاذ الكبد بطب حلوان والمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد، خلال انعقاد المؤتمر الدولى الرابع لأورام الجهاز الهضمى والكبد، أن هناك مشكلة كبيرة فى مصر خاصة بأورام الكبد، لأنها لها علاقة بفيروس سى والذى يعانى منه 8 ملايين مصرى.

وأشار إلى أنه من مضاعفات المرض حدوث تليف وأن 7% من المرضى يصابون بسرطان الكبد، ولذلك يعد سرطان الكبد فى مصر من أكثر الأمراض شيوعا، حيث يحتل المرتبة الثالثة فى معدلات الانتشار بين الأورام، التى تصيب المصريين بعد سرطان الثدى والمثانة.

وأشار أن الأدوية الحديثة لعلاج فيروس سى تمثل خط الدفاع الأول ضد الإصابة بالتليف الكبدى، وبالتالى تقليل معدلات انتشار سرطان الكبد فى مصر.

وقال إن المؤتمر سيقوم باستعراض الطرق الحديثة فى التعامل مع أورام الكبد بدون اللجوء للتدخل الجراحى مثل كى الأورام باستخدام التردد الحرارى والميكروويف وهى من الطرق الحديثة، التى أثبتت فعالية كبيرة فى القضاء على أورام الكبد بطريقة بسيطة دون اللجوء إلى الجراحة وعلى هامش المؤتمر ستقام ورشة عمل عن دور مناظير الجهاز الهضمى فى التعامل مع الأورام السرطانية بالمعدة والقولون سواء فى التشخيص أو العلاج، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة بمنظار الموجات الصوتية فى تشخيص وعلاج أورام البنكرياس والقنوات المرارية.