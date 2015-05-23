ممارسة الرجال للرياضة يقلل فرص إصابة زوجاتهم بالاكتئاب

يبدو أن الرجال المتزوجين سيكون لديهم أخيرا حافزا لممارسة الرياضة بعد أن أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن هذا الأمر يساعد فى عدم إصابة زوجاتهم بالاكتئاب الذى يؤثر بالسلب على الحياة الزوجية.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة ييل إنه يمكن الآن للرجال الذهاب إلى الصالات الرياضية فى مسعى للحفاظ على حياتهم الزوجية، فالنساء يصبحن أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب عندما يتمتع أزواجهن بنشاط بدنى.

وراقب الباحثون النفسيون، وفقا لصحيفة ديلى تلجراف البريطانية، مستوى النشاط البدنى وخطر الإصابة بالاكتئاب عند أكثر من 1200 رجل وزوجته خلال فترة امتدت لعشرة أعوام.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يمارسون الرياضة بانتظام كان لديهم تأثير إيجابى على الصحة النفسية لزوجاتهم، ليس ذلك فحسب بل ساعدت الرياضة هؤلاء الرجال أيضا على خفض فرص إصابتهم هم أنفسهم بالاكتئاب.

غير أن نتائج الدراسة كشفت أيضا أن ممارسة المرأة المتزوجة للرياضة ليس له تأثير يذكر على زوجها.

ويعتقد أن النشاط البدنى له ارتباط كبير بالصحة النفسية لأنه يساعد فى تدفق الأندروفين إلى المخ، مما ينجم عنه شعورا بالارتياح.