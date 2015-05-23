احذرى.. شكوى طفلك من الصداع المتكرر تشير إلى إصابته ببعض الأمراض

الصداع من أكثر الأعراض المرضية شيوعا، وهناك العديد من الأسباب النفسية والعضوية تؤدى إلى الإصابة به، ولكن هل يصاب الأطفال بالصداع؟ ومتى نبدأ بالقلق والبحث عن أسبابه فى حالة شكوى الطفل من أعراضه؟

أسئلة يجيب عنها الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال وعضو الجمعية المصرية لصحة وسلامة الطفل قائلا:

>الشكوى المتكررة من ألم الرأس وعلى فترات متصلة، تعد أهم مؤشر إلى ضرورة التنبه لأسباب الصداع لدى الطفل والبحث عنها.

ويؤكد طلعت أن هناك عددا من الأسباب المحددة تؤدى إلى إصابة الطفل بالصداع المتكرر، وأهمها أمراض الأنف كاللحمية أو الإذن كالتهابات الأذن الوسطى، وأيضا التهابات الحنجرة، كما تعد مشاكل الإبصار من أهم تلك الأسباب وكذا آلام الأسنان واللثة.

وينصح طلعت بضرورة التنبه لشكوى الطفل من ألم الرأس، والكشف عن الأمراض السابق ذكرها، بواسطة فحص قاع العين واستشارة طبيب الأذن والأنف، وفى حالة عدم وجود أية أمراض أو مشاكل بتلك الأعضاء، نبدأ فى المرحلة التالية والتي تهتم بالكشف عن سلامة المخ والأوعية الدموية به، وهو ما يتم الكشف عنه من خلال الأشعة.