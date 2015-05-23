د. خالد عمارة يكتب: كسور الرسغ فى الأطفال والكبار

مفصل الرسغ wrist هو الذى يصل الساعد باليد، وهو مفصل هام والحركة فيه تشكل جزءا هاما من وظيفة اليد والساعد والذراع، ولتكون وظيفة المفصل طبيعية يحتاج إلى أربطة وعضلات قوية تعمل بصورة طبيعية، ويحتاج إلى نعومة لسطح المفصل، ويحتاج إلى شكل طبيعى للعظام وعلاقة طبيعية بين العظام وبعضها البعض، وداخل المفصل يوجد ثمانية عظيمات صغيرة تساعد على الحركة الطبيعية والاستقرار.

فى الأطفال يوجد مراكز نمو بجوار مفصل الرسغ وفى حالة كسور المفصل يجب الاهتمام بثلاثة عوامل، أولا أن يتم رد سطح المفصل ليكون ناعما، ثانيا يجب رد العظام فى وضع مقبول لتكون زوايا العظام وعلاقتها ببعضها طبيعيا، ثالثاً الحفاظ على مركز النمو.

وفى الكثير من كسور الأطفال يكون هناك اعوجاج مقبول يتحسن مع نمو العظام ويختفى أثناء النمو وإعادة تشكيل العظام أثناء نموها، لذلك فى جراحة العظام هناك قواعد طبية تحدد ما هو الكسر المقبول والكسر غير المقبول، وما هو الكسر المستقر الذى لن يتحرك أثناء المتابعة وما هو الكسر غير المستقر الذى يمكن أن يتحرك من مكانه فى الجبس والذى يكون علاجه جراحيا أفضل من علاجه بدون جراحة.

أما فى كبار السن فيكون الاهتمام مركز على استعادة الحركة وليونة المفصل فى أسرع وقت ممكن بتقليل فترة الجبائر أو الجبس، وأغلب كسور الرسغ فى كبار السن يصاحبها هشاشة العظام، ولذلك يجب تقييم مستوى كثافة العظام بعد التام الكسر لعلاج أى هشاشة متواجدة.

وأغلب كسور الرسغ يمكن علاجها بدون جراحة عن طريق رد الكسر إلى الوضع الصحيح تحت مخدر عام ثم تثبيته بالجبس، لكن فى الكسور غير المستقرة أو المتفتتة أو التى تصل إلى داخل المفصل يكون العلاج الجراحى أفضل لضمات عودة الوظيفة إلى طبيعتها، ويكون تثبيت هذه الكسور ممكنا بالرد المغلق والتثبيت بالإسلاك المعدنية أو المثبت الخارجى، أو عن طريق الرد المفتوح والتثبيت الداخلى بالشرائح والمسامير، وكلما تم إزالة الجبائر مبكرا والبدء فى الحركة والعلاج الطبيعى كلما زادت فرصة أن يعود المفصل إلى طبيعته.

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