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ابتكار بالون معدة ينفخه المريض بصمام تحت الجلد لتقليل تناول الطعام

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ابتكار بالون معدة ينفخه المريض بصمام تحت الجلد لتقليل تناول الطعام ابتكار بالون معدة ينفخه المريض بصمام تحت الجلد لتقليل تناول الطعام
أعلن الدكتور حسنى سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، أنه تم ابتكار بالون معدة جديد، يستطيع المريض التحكم فيه بنفخه بنفسه لضبط كمية الأكل التى يجب أن يتناولها المريض الذى يعانى من السمنة لخفض وزنه.

وقال سلامة، خلال المؤتمر السادس للخلايا الجذعية فى تصريح خاص "لليوم السابع"،
>إن البالون الجديد يعتمد على شغل حيز من المعدة لإحساس المريض بالشبع وعدم تناول الطعام بكثرة.

وأضاف أنه عند نفخ البالون أكثر تستطيع شغل حيز أكبر من المعدة، وبالتالى تناول كميات أقل من الطعام، ومن ثم فقد أكبر قدر من الوزن فى المرضى الذين يعانون من السمنة وليس لديهم القدرة على التحكم فى شهيتهم للطعام.

وأوضح الدكتور حسنى سلامة أن الجديد فى هذا البالون الذى توصل إليه العلماء الأمريكان، هو أن به صماما يتم وضعه تحت الجلد، فيقوم المريض بنفخ البالون ليتحكم فى كمية الطعام التى يتناولها، مضيفا أن موجود حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، بسعر 5000 دولار.

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مصر 365