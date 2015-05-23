جيني اسبر تخوض تجربة التقديم ببرنامج تلفزيوني

باشرت النجمة السورية "جيني إسبر" تصوير مشاهدها في المسلسل العربي المشترك "سبعة" في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما العربية.

"إسبر" كشفت في تصريح خاصّ بأنها ستؤدّي في العمل شخصيّة "جلنار" الصحافية التي تقابل في برنامجها "عيون العالم عليك" سبعة رجال، من صفوة الخبرات العربية في مجالات مختلفة، وقد تمّ انتقاؤهم بعناية، حيث سيكون فيهم الشاعر الوصوليّ الذي يسرق أشعار الآخرين، والفيلسوف الذي يفسّر الأمور بحسب هواه ليبرّر تصرفاته الفاسدة، والصحافيّ الذي يعيش على ابتزاز الغير والتضحية بالقضايا التي يؤمن بها، والطبيب النفسي الذي يساعد مرضاه للسيطرة على أنفسهم في ما يقع هو بالمحظور، والفلكي الروحاني الذي يسترزق بغشّ الناس، ورجل الأعمال الذي يبيع ويشتري كلّ شيء، والسياسي الذي يقتات من الفساد. وتقوم "جيني" بكشف كلّ أولئك الفاسدين وتقديمهم على حقيقتهم التي هي عكس ما يحاولون إظهاره للناس. ولذلك، تستغلّ "جلنار" جمالها في سبيل ذلك، إذ يسعى جميع أولئك الرجال للوصول إليها. ولكنّها بذكائها تتمكّن من كشف أسرارهم وحقائقهم.

وقد عبّرت "جيني" عن سعادتها بالمشاركة في العمل الذي اعتبرته يرسم صورة عن الواقع بطريقة ساخرة مع عيّنة من صفوة أبناء المجتمع، من أجل التحريض على النهوض من الغفوة وعدم الانخداع والانسياق خلف المظاهر.

يُشار إلى أنّ "سبعة" مقتبس من رواية للدكتور غازي القصيبي، وهو من إخراج عامر الحمود، ومن إعداد وسيناريو وحوار هوزان عكو، على أن يتمّ تصويره في عدد من الدول العربية مع نخبة من الممثلين العرب .

من جهة أخرى، أنهت "جيني" مؤخراً تصوير مشاهدها في المسلسل العربي المشترك "علاقات خاصة" مع المخرجة رشا شربتجي في لبنان، إضافةً إلى "فارس وخمس عوانس" مع المخرج فادي سليم في سوريا، فيما أنهت في وقت سابق تصوير مشاهدها في المسلسل الكوميدي "دنيا 2015" وعدد من الأعمال الأخرى .

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