الكاتب محمد الفهادي يشارك في 3 أعمال في الشهر الفضيل

"سيدتي نت" تنفرد بكشف تفاصيل برنامج فايز المالكي في رمضان

رغم غياب نجم الكوميديا فايز المالكي عن الدراما السعودية رمضان هذا العام، إلا أنه لن يغيب عن المنافسة المحتدمة بين نجوم المملكة في الموسم الرمضاني وعلى رأسهم ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

ويظهر النجم فايز المالكي من خلال برنامج رمضاني بعنوان "أنت الفايز مع فايز" على شاشة MBC.

وأوضح الكاتب السعودي محمد الفهادي كاتب ومؤلف البرنامج الجديد لفايز أن البرنامج عبارة عن خلطة جديدة تتوائم مع شهر رمضان، مبيناً أنه يمزج بين الدراما والكوميديا والمسابقات المباشرة، ولفت إلى أن فكرته تشابه برنامج "طارق وهيونة" في التواصل المباشر مع الجمهور والمسابقات وتشابه سكتشات "واي فاي".

وصرح لـ"سيدتي نت" أن برنامج "أنت الفايز مع فايز" يتضمن سكتش كوميدي واحد من بطولة الفنان فايز المالكي يقدمه في بداية البرنامج بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، موضحاً أن فايز سيقابل جمهوره بشكل مباشر على الهواء بعد الاسكتش لتدور العديد من النقاشات والمسابقات والفقرات والمفاجأت الكبيرة.

وقال الفهادي: "يقدم البرنامج شخصية "مناحي" للفنان فايز المالكي بمحتوى جديد، ويتناول عدد كبير من الموضوعات الاجتماعية في قالب كوميدي، وسوف يتم عرضه بعد منتصف الليل في سهرات رمضان".

وذكر أنه بجانب البرنامج يشارك في رمضان المقبل في كتابة سبع حلقات من مسلسل "شباب البومب 4" تتحدث عن العديد من قضايا المجتمع السعودي وتلامس الشباب المستهدفين من العمل، مشيراً إلى أنه هناك اتفاق مبدئي لكتابته حلقتين من مسلسل "سيلفي" للفنان ناصر القصبي على قناة MBC.

يشار إلى أن الفنان فايز المالكي شارك في تقديم العديد من البرامج من قبل مثل "الليلة مع فايز" و"CBM"، فيما كانت أخر أعماله الدرامية رمضان الماضي من خلال مسلسل "خميس بن جمعة" على قناة روتانا خليجية التي فسخ تعاقده معها منذ أشهر، ويغيب عن دراما رمضان 2015 رغم أنه اعتاد التواجد بصفة مستمرة في السنوات الماضية سواء من خلال سلسلة أجزاء مسلسله "سكتم بكتم" أو "بيني وبينك" أو "خميس بن جمعة" وغيرها.

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