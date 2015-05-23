نجمة "أراب أيدول" منال موسى تعلن توقيع عقد مع شركة إنتاج جديدة

أعلنت الفنانة الفلسطينية منال موسى اليوم، أثناء وجودها في إمارة دبي، توقيع عقد شراكة فنية بينها وبين شركة "مايا برودكشن" حيث جرى التوقيع في مقرّ الشركة بدبي، بحضور المخرج اللبناني أنور عيد، مالك الشركة ومديرها العام .

ومع الإعلان الرسمي عن توقيع العقد، أعرب المخرج اللبناني أنور عيد عن سعادته بدخول نجمة عربية فلسطينية لتكون واحدة من النجوم ممن تسعى الشركة لاستقطابهم ليكونوا ضمن لائحة الشرف والتعاون في إنتاج أعمال غنائية والارتقاء بالذائقة الفنية، لنقدّم للجمهور العربي أعمالاً تكون بمستوى يُرضي الجمهور العربي.

من جانبها، أعلنت الفنانة الفلسطينية منال موسى اعتزازها بالمخرج اللبناني أنور عيد لاختيارها لتكون واحدة من النجوم ممن تسعى الشركة لضمّهم إليها وإنتاج أعمال غنائية. كذلك اعتبرت أنّ توقيع العقد ليس إلا من باب التعريف بأنّ الشركة، ممثلة بالمخرج اللبناني أنور عيد، هي عائلتها الثانية.

ومع الإعلان الرسمي عن توقيع العقد، سيتمّ في غضون الأيام المقبلة تسجيل أوّل الأعمال الغنائية، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، ومن توزيع عمر الصبّاغ، وهي باللهجة البيضاء، حيث سيتمّ إطلاق العمل بعد شهر رمضان المبارك ليتمّ تصويرها بأسلوب الفيديو كليب.

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