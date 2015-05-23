ماذا حدث ليلة عرض أولى حلقات "العشق الأسود" في تشيلي؟

بعد نجاحه الكبير في الشرق الأوسط يحقق المسلسل التركي "العشق الأسود" بطولة: توبا بويوكستون الشهيرة فيه بإيلين، وأنجين أكيوريك الشهير فيه بعمر، نجاحاً كبيراً جداً في جنوب أمريكا وفي دولة تشيلي محطماً رقماً قياسياً عالمياً جديداً بنسبة المشاهدة حيث سجلت أولى حلقاته المعروضة على أكبر قنوات تشيلي المحلية قناة ( mega) مساء 5 مايو/أيار 2015 نسبة (3.،26%)، واحتل في اليوم التالي لإعادة الحلقة ذاتها المركز الأعلى مشاهدة بين البرامج والمسلسلات الأجنبية الأخرى المنافسة، متقدماً من حلقته الأولى على باقي الأعمال الدرامية الأخرى غير التركية.

وشهد نجاح أولى حلقاته في تشيلي الملحن والموزع التركي الشهير تويغار أيشيكلي مؤلف موسيقى المسلسل، بناءّ على دعوة رسمية تلقاها لزيارة تشيلي لدراسة عروض عمل تلقاها لتقديم حفلات موسيقية وتسجيل ألبومات موسيقية من تأليفه، وتفاوض مع منتجين محليين في تشيلي لإنتاج وتسجيل ألبومات موسيقى أكثر المسلسلات التركية نجاحاً وكانت من تأليفه وبالأخص مسلسلي "فاطمة" بطولة: بيرين سات وأنجين أكيوريك ،و"إيزيل" بطولة: كينان أميرزالي أوغلو وجانسو ديري وصدف أفجي على أن تصدر الألبومات بنسخة وطبعة أسبانية خاصة.

ومن المقرر إقامة أولى حفلات تويغار أيشيكلي الموسيقية بمرافقة أوركسترا تشيلي قريباً جداً تتبعها حفلات أخرى.

وفي تركيا تحقق ألبومات موسيقى المسلسلات الدرامية الناجحة رواجاً كبيراً في بورصة ال سي دي، ومن أكثر الألبومات نجاحاً وطلباً في عامي 2013- 2014 ألبوم موسيقى "حريم السلطان" الذي بيع منه الكثير للأتراك وللسياح العرب، وسيليه في 2015 الحالي موسيقى "العشق الأسود" التي ستكون موسيقاه ضمن برنامج حفلات مؤلفها تويغار أيشيكلي في تشيلي.

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