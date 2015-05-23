شارك في أول بحث إحصائي لآراء الشباب على مستوى الإمارات

نشر فريق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رابطا الكترونيا https://www.research.net/s/UAEYouth2015 لأول بحث إحصائي يهدف الى التعرف على استطلاع اراء الشباب المواطنين على مستوى الدولة في 12 جانبا من جوانب الحياة.

ويتم إجراء الاستطلاع من خلال وسائل التواصل المختلفة حتى يصل عدد المشاركين إلى أوسع نطاق تشهده الدولة مايعكس ثقة القيادة بقدرة شبابها على الإبداع والإنجاز ومواجهة كافة التحديات لتحقيق الأهداف الوطنية لا سيما وأنهم يشكلون العنصر الأساسي لبناء استراتيجية تمكينهم وجعلها نموذجا يحتذى به .

ويشمل البحث الذكور والإناث في المرحلة العمرية من 18 الى 34 عاما للتعرف على اهتماماتهم وتطلعاتهم وقضاياهم وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم وقياس ذلك وفقا للأسس العلمية السليمة وترجمة أفضل التوصيات على أرض الواقع لإعدادهم ويعزز قدرتهم على الابتكار والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملةالتي تشهدها الدولة.

ويأتي البحث الاحصائي ضمن مشروع "الاستراتيجية التي تتعاون الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة مع الوزارة في اعدادها تمهيدا لاطلاقها أواخر العام الحالي 2015 بما يلبي الرؤية العامة للدولة بما في ذلك رؤية الإمارات 2021 ".

ويمثل البحث الإحصائي أحد الأدوات المهمة لإرساء الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب ونموذجا ينطلق من الشباب أنفسهم ويعكس إنجازاتهم ويكون بمثابة خريطة طريق لتوحيد الجهود وإتاحة الفرص والإبداع في المجالات كافة كما يسعى لتحقيق التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

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