نيابة الشرقية تطلب تحريات الأمن الوطنى حول تفجيرات سكة حديد فاقوس

قررت نيابة فاقوس بالشرقية، ظهر اليوم السبت، برئاسة محمد جاد وبإشراف المستشار هانى تاج الدين، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، طلب تحريات جهاز الأمن الوطنى، بشأن قيام مجهولين بتفجير قضبان السكة الحديد بقرية البيروم.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطار من الرائد أحمد شمس رئيس مباحث فاقوس، يفيد بلاغا بسماع دوى انفجار بالقرب من مدخل قرية البيروم.

وأكد مصدر بمباحث السكة الحديد أن الجزء الذى تم انفصاله من القضبان 60 سم، وتم تغيرز قضيبا طوله 6 أمتار، وعادت حركة القطارات بخط "الزقازيق _ فاقوس" إلى طبيعتها فى تمام الساعة 5:50 دقيقة بعد توقف دام أكثر من ساعتين.