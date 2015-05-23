17 يونيو.. الحكم على طالبين إخوانيين بتهمة حيازة قنبلة

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال بالعباسية، جلسة 17 يونيو للحكم على الطالبيين الإخوانيين "عبدالرحمن.ل" و"حسام الدين.ا"، المتهمين بإحراز قنبلة دخان داخل جامعة الأزهر بمدينة نصر.

ودفع على عبد الفتاح، محامى المتهمين، فى جلسة اليوم ببطلان القبض والتفتيش، وانتفاء حالة التلبس، وبطلان تحريات الأمن الوطنى، وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة إحراز مفرقعات.

وعن جنحة الضرب المرتبطة بالجناية، دفع المحامى، بشيوع الاتهام والتلفيق وعدم معقولية تصور الواقعة والتناقض بين الدليلين القولى والفنى.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم، التظاهر بدون ترخيص، التعدى على قوات الأمن، التحريض على العنف، حيازة قنبلة دخان، حيازة منشورات تحرض على القيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة.

تعود أحداث الواقعة إلى مايو 2014، حيث تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين الطالبين بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر، أثناء اشتراكهما فى المظاهرات داخل الحرم الجامعى بمدينة نصر.