ضبط 260 كيلو حشيش و67 كيلو بانجو فى 24 ساعة بـ7 محافظات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، حملات أمنية موسعة لمداهمة البؤر التى تأوى تجار المخدرات، وضبطهم قبل ترويج بضائعهم على المواطنين وإحباط عمليات ترويج تلك المواد المخدرة.

وأسفرت الحملات بالتنسيق مع مديريات أمن (مطروح، الغربية، المنوفية، أسيوط، القاهرة، الإسماعيلية، الإسكندرية)، وقطاع مصلحة الأمن العام خلال 24 ساعة، عن ضبط 260 كيلو من مخدر الحشيش، و67 كيلو بانجو، و240 جرام هيروين، و2650 قرصا مخدرا، و4 قطع سلاح نارى.

وفى التفاصيل تمكن رجال مباحث قسم شرطة العلمين، من ضبط كل من"المحمدى. م. م" 33 سنة، سائق، و"محمد. ع. م" 20 سنة، كهربائى سيارات، ومقيمان الغربية، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة والتردد على مدينة العلمين لاستلامهما كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، حال استقلالهما السيارة رقم ( 9762 د ر ط) وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها (2350 طربة لمخدر الحشيش المخدر وزنت 250 كيلو)، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والسيارة لترويج تلك المواد المخدرة على عملائهما.

وفى الغربية تمكنت إدارة البحث الجنائى من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وهم كل من "محمد. إ. ع" 27 سنة، بدون عمل، و"محمد. إ. م" 27 سنة، سائق، و"مصطفى. غ. ح" 24 سنة، بدون عمل، و"جهاد. أ. إ" 24 سنة، ربة منزل، مقيمين بمنطقة طنطا، وبحوزتهم ( طبنجة، 74 طلقة نارية، 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو، و500 قرص مخدر، ومبلغ مالى، و6 هواتف محمول، 3 لوحات معدنية للسيارات مُبلغ بسرقتها).

كما ضبط رجال مباحث مركز شرطة الشهداء بالمنوفية أفراد تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، وهم كل من "حسام. أ. إ" 30 سنة، عاطل، و"إبراهيم. ع. د" 30 سنة، عاطل، و"عبدالحميد. ص. م" 40 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمون بمدينة منوف، أثناء استقلالهم سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم (20 لفافة لنبات البانجو المخدر، فرد خرطوش، بندقية خرطوش، 8 طلقات خرطوش، 3 هواتف محمول، مبلغ مالى) .

وتمكنت مباحث مركز شرطة الباجور من ضبط "كامل. س. ف" 26 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، لتردده على دائرة المركز لترويج المواد المخدرة مستخدماً سيارة ملاكى تحمل رقم (و ب 2367 مصر)، وبحوزته (124 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو، و48 قطعة من مخدر الحشيش وزنت 550 جراما، وبندقية خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول).

>وفى القاهرة الكبرى تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "وائل. ى. ع" مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" محكوم عليه فى 3 قضايا "سرقة – ضرب" بحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 13,100 كيلو)، وضبط كل من "صلاح. م. س"، و"يوسف. م. ع" مقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 90 جراما)، وتمكنت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط كل من "شيماء. م. ع" بحوزتها (750 قرصا مخدرا)، و"محمد. ع. م" وبحوزته (400 قرص مخدر)، و"سمير. ع. ع" وبحوزته (450 جراما من مخدر الحشيش)، كما تمكنت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، من ضبط "محمد. ع. ح" سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات، والهارب من سجن أبى زعبل خلال أحداث يناير 2011 وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جراما).

كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة ثان الإسماعيلية، من ضبط "محمود. ش. س" وبحوزته (22 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو)، وفى الإسكندرية تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإسكندرية، من ضبط "جمال. م. ج" مقيم بدائرة القسم، وبحوزته (1000 قرص مخدر)، وفى أسيوط تمكنت إدارة البحث الجنائى بأسيوط من ضبط "مايكل. إ. س" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزته (5100 قرص مخدر، مبلغ مالى) بقصد الاتجار .