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النيابة الإدارية تحيل فنانا بمسرح البالون للمحاكمة لتعديه على أعضاء فرقته

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النيابة الإدارية تحيل فنانا بمسرح البالون للمحاكمة لتعديه على أعضاء فرقته النيابة الإدارية تحيل فنانا بمسرح البالون للمحاكمة لتعديه على أعضاء فرقته
وافق المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مدرب فرقة تحت 18 سنة بمسرح البالون بدرجة "فنان ممتاز" للمحاكمة لقيامه بالتعدى على أعضاء الفرقة.

كشفت تحقيقات ولاء عبد الرازق وكيل النيابة بإشراف المستشار مجدى بيومى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن أكرم إسماعيل محمد، مدرب فرقة تحت 18 سنة بمسرح البالون التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية بدرجة فنان ممتاز ـ سلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن تعدى بالقول غير اللائق على كل من ياسر محمد ونور محمد وعمر جاد ووليد صلاح أعضاء بفرقة تحت 18 سنة بمسرح البالون خلال شهر إبريل 2014 داخل كافيتريا المسرح.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.
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