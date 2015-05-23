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إحالة بلاغ يتهم مجلس إدارة نادى الشمس بإهدار المال العام للأموال العامة

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إحالة بلاغ يتهم مجلس إدارة نادى الشمس بإهدار المال العام للأموال العامة إحالة بلاغ يتهم مجلس إدارة نادى الشمس بإهدار المال العام للأموال العامة
أحال المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، البلاغ المقدم ضد مجلس إدارة نادى الشمس، لنيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد عمر الفهمى، لمباشرة التحقيق، على خلفية اتهامهم بإهدار المال العام.

وذكر البلاغ المقيد برقم 18579 لسنة 2015 بلاغات النائب العام، أن مجلس إدارة نادى الشمس استعمل الأمر المباشر فى التعاقد مع الإنتاج الحربى لتجديد حمام السباحة بالنادى و21 ملعبا بمبلغ وصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه.

وطالب البلاغ النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل موسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة مع مجلس الإدارة، بتهمة استعمال الأمر المباشر بحجج واهية وبثغرات قانونية وبدون اتباع إجراءاته القانونية والانفراد بالقرار دون إشراك لجان متخصصة من أعضاء النادى.

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مصر 365