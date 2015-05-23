رفع جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 4 مواطنين بالمحلة لإصدار القرار

قررت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار السعودى الشربينى رفع جلسة محاكمة 9 ضباط شرطة "فى القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا، بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لإصدار القرار.

والمتهمون هم محمد.ف وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، وأحمد.م رئيس قسم مكافحة المخدرات بالغربية، وعلى.م رئيس مباحث كفر الزيات، ومحمد.ز مفتش مباحث مركز طنطا، ووائل.م، ومحمد.م، وأحمد.م، ومحمد.ع، ورامى.م "ضباط بقطاع الأمن المركزى.

كانت المحكمة قد انعقدت وسط حراسة أمنية مشددة داخل وخارج قاعة المحكمة تحت إشراف اللواء حسام خليفة حكمدار أمن المحلة وسمنود واللواء عبد الحميد الطويل مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة وقرر رئيس المحكمة إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام.

وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للاطلاع على الأوراق واستدعاء العميد أسعد الذكير رئيس مباحث مديرية أمن الغربية سابقا ومدير المباحث الجنائية بسوهاج حاليا والعميد خالد العرنوسى مدير المباحث الجنائية بالغربية سابقا والدكتور محمد سعد الطبيب الشرعى ومهندس فنى لسماع أقوالهم فى القضية.

وطالب أنور الجربة المدعى بالحق المدنى من هيئة المحكمة بإحضار شاشة عرض لعرض السى دى المحرز والذى يحتوى على تصوير موقع الجريمة وأماكن الأكمنة الشرطية وآثارها فى الأرض الزراعية وفوارغ الطلقات ومكان تواجد السيارة المتوفى بداخلها المجنى عليهم بجميع آثار الطلقات واتجاه الطلقات من ناحية الأكمنة وإضافة متهمين آخرين فى القضية.

وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار.