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محامي المتهمين باقتحام «قسم العرب»: يتهم الإعلام بتشوية صورة الإخوان

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محامي المتهمين باقتحام «قسم العرب»: يتهم الإعلام بتشوية صورة الإخوان محامي المتهمين باقتحام «قسم العرب»: يتهم الإعلام بتشوية صورة الإخوان

اتهم  المحامي خالد بدوي، عضو فريق الدفاع عن متهمى القضية المعروفة اعلاميًا بـ«اقتحام قسم العرب» وسائل الإعلام المصرية، مُعتبرًا أنها المسؤولة عن تشويه سمعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها داخل البلاد.

وقال بدوي، فى مرافعته عن المتهمين بالدعوى من قيادات وأعضاء الجماعة، «وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأى العام، وإظهارها فى ثوب الجماعة الإرهابية».

ووفقاً لتحقيقات النيابة، فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة “العرب” ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

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